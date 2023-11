Illmensee – Am Wochenende wird’s laut und bunt in Illmensee. Am Samstag können sich Schnäppchenjäger wieder auf den großen und bunten Hallenflohmarkt in der Drei-Seen-Halle freuen, und am Sonntag treffen sich rund 200 Schalmeienspieler, um mit den Jubilaren aus Illmensee zu musizieren und zu feiern. Schalmeienmusik kennen die meisten nur von diversen Fasnets-Auftritten. In Illmensee können die Besucher die vielen Facetten dieser Musik-Art am Sonntag nicht nur im Vorüberziehen genießen. Zum Auftakt um 10 Uhr legen sich die einheimischen Schalmeien in der Drei-Seen-Halle mit drei verschiedenen Titeln so richtig ins Zeug. Im Anschluss steht für die Illmenseer eine Premiere ins Haus. Zusammen mit den Balgacher Musikern werden sie ein Roland Kaiser-Medley präsentieren.

Gesamtspiel mit 200 Musikern

Insgesamt kommen neun weitere Schalmeien-Gruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum 15-jährigen Bestehen der Schalmeien Illmensee. In halbstündigen Auftritten werden rund 200 Spieler die Vielfalt der Schalmeien-Musik auf den Punkt bringen. Zum krönenden Abschluss gibt es ein Gemeinschaftskonzert mit allen Musikern. Mit den Titeln „Beautiful Sunday“, „Atemlos“ und „Go west“ ist sicherlich für jeden was dabei. Die Besucher können sich schon mal auf einen bunten Mix und eine große Vielfalt dieser Musik freuen. Damit auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz kommen, bietet der Verein einen reichhaltigen Mittagstisch an. Mit Kassler und Kartoffelsalat, vegetarischen Mautaschen, Pommes frites und roter Wurst nebst einer reichen Auswahl verschiedener Getränke werden kaum Wünsche offenbleiben.

Großer Hallenflohmarkt

Am Samstag veranstalten die Schalmeien ihren neunten großen Hallenflohmarkt. Auf der Tribüne können die Gäste Kaffee und selbstgebackene Kuchen und Torten genießen und dabei dem Treiben in der Halle gemütlich zusehen. Dort finden sich, wie die Organisatorin erwartet, überwiegend viel Kleidungsstücke, Sportartikel, Spielsachen, weihnachtliche Dekoartikel und vieles mehr. Der Andrang an Ausstellern war wie in den Jahren zuvor wieder riesengroß. „Wir hätten auch zwei Hallen mit den Austellern belegen können, aber wir mussten den Zustrom schon frühzeitig bremsen“, meinte Maria Eisele. So werden nicht nur die Gänge, sondern auch das Foyer und der Nebenraum von den Ausstellern besetzt sein. Auch im Außenbereich findet eine Reihe von Ständen ihr Plätzchen. Der Erlös des Hallenflohmarkts kommt der Arbeit der Illmenseer Schalmeien zugute und die Musiker freuen sich bereits auf einen möglichst regen Besuch seitens der Bevölkerung.

Schalmeienmusik

Um den Notenumfang bei Auftritten so gering wie möglich zu halten und um Noten-Unerfahrenen die Möglichkeit zu geben mitzuspielen, haben sich die Illmenseer Schalmeien dazu entschlossen, Zahlen statt Noten zu verwenden. Grundsätzlich können mit Schalmeien fast alle Arten von Musik gespielt werden. Das Repertoire umfasst Volksmusik, Stimmungslieder sowie Rock und Pop. Neben den Blasinstrumenten spielen natürlich das Schlagwerk (große Trommel, Snare, Marschtrommel, Toms, diverse Becken) und Rhythmusinstrumente eine wichtige Rolle.