In einer knappen Pressemitteilung teilt der Geschäftsführer des Milchpark Hahnennest mit, dass der geplante Stall für 1000 Kühe in dem Ostracher Teilort nicht gebaut wird. Im Jahr 2014 hatten die vier landwirtschaftlichen Familienbetriebe König, Kaltenbach, Metzler und Rauch ihre Planungen für einen Kuhstall für 1000 Tiere begonnen. Gegen das Vorhaben gab es von Beginn an vehementen Widerstand vor allem von Umweltverbänden. Der Gemeinderat und das Landratsamt Sigmaringen genehmigten den Gebäudekomplex, zu dem neben dem Stall für 1000 Kühe noch ein großes Melkhaus gehörte.

Viel Widerstand

Im Dezember 2018 lehnte der Landtag eine Petition gegen das Vorhaben ab und im Februar 2019 erhielten die Bauherren die Genehmigung. Im Juni 2019 erfolgte der Spatenstich und die Erdarbeiten starteten. Im August desselben Jahres legte der BUND Widerspruch beim Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen die Genehmigung des Landratsamtes ein, der allerdings im April 2020 abgelehnt wurde. Die Erd- und Kiesarbeiten wurden fertig gestellt. Noch im April 2020 legte der Bund Widerspruch beim Oberverwaltungsgericht Mannheim gegen die Genehmigung vom Landratsamt ein und diesem Widerspruch wurde im Februar 2021 stattgegeben. „Die Zeitschiene und die Vorgehensweise während des Genehmigungsverfahrens und danach ist selbstredend und entbehrt unsererseits jeder weiteren Stellungnahme“, heißt es nun in der Pressemitteilung, die Edwin König, Geschäftsführer des Milchparks Hahnennest, verschickte.