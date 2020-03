Neuhausen ob Eck vor 14 Stunden

Absage wegen Coronavirus: Kleidertischbörse in Neuhausen ob Eck findet nicht statt

Die Kleidertischbörse in Neuhausen ob Eck ist in der ganzen Region für ihr gutes Angebot an gebrauchten Kinderkleidung bekannt. In diesem Frühling findet sie nicht satt. Grund: Die Sorge wegen des Coronavirus.