Ein BMW-Fahrer fuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr von Wald in Richtung Meßkirch, informiert die Polizei. Dann geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts auf das Bankett und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der BMW mit mehreren Bäumen und fing Feuer. Der 28-jährige Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin konnten sich mit Unterstützung von zwei Ersthelfern aus dem brennenden Fahrzeug befreien. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand.