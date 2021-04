von Sk

Am Dienstag gegen 15 Uhr ist es auf der Bundesstraße 311 zwischen Göggingen und Meßkirch in Folge eines gefährlichen Überholmanövers zu einem Unfall mit dem Gegenverkehr gekommen, informiert die Polizei. Ein aus Göggingen kommender 43-jähriger Daimler-Fahrer überholte nach der Abzweigung Ringgenbach einen vorausfahrenden Lastkraftwagen trotz Gegenverkehrs. Die entgegenkommende BMW-Fahrerin bremste stark und versuchte, nach rechts auszuweichen. Sie konnte aber eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern, als sich alle drei Fahrzeuge auf derselben Höhe befanden. Der entstandene Schaden an den Außenspiegeln wird auf knapp 1000 Euro geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Führerschein des 43-jährigen Daimler-Fahrers einbehalten, informiert die Polizei.