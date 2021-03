von Sk

Auf der Bundesstraße 311 zwischen Meßkirch und Tuttlingen, auf Höhe der Abfahrt Heudorf, ist ein LKW am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in die Leitplanke gekracht, wie die Polizei informiert. Der 50 Jahre alte Fahrer des Lastwagengespanns kam während der Fahrt nach links und steuerte in die dortige Doppelschutzplanke. Über 50 Meter der Leitplanke beschädigte der Laster und fuhr sie teilweise nieder, bevor er zum Stillstand kam. Insgesamt entstand an dem Gespann dadurch ein Schaden von etwa 15 000 Euro.

Der Schaden an der Schutzplanke wird auf 8.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Sein Gefährt musste nach der Kollision abgeschleppt werden, informiert die Polizei.