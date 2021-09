Der Landesbetrieb Gewässer des Regierungspräsidiums Tübingen hat mit der Sanierung der Pegelanlagen am Andelsbach und der Ablach im Landkreis Sigmaringen begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern, heißt es in einer Mitteilung. Pegelanlagen an Gewässer sind aufgrund der vergangenen Starkregen- und Hochwasser-Ereignisse im Juni und Juli mehr denn je im Blickpunkt von Behörden, Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürgern. Für die Stadt Meßkirch und die Gemeinde Krauchenwies sind die Alarmmeldungen zur Vorbereitung von Hochwasserschutz-Maßnahmen durch die Feuerwehr von großer Bedeutung, denn auch hier in der Region hatten Ablach und Andelsbach immer wieder Hochwasser und waren über die Ufer getreten. In Bittelschieß steht fast bei jedem Unwetter das Hochwasser in den Äckern und Wiesen. Damit die Pegel-Messstellen an Gewässer verlässliche Daten über Wasserstände und Abflussmengen erfassen und an die Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe übermitteln können, bedarf es einer permanenten Unterhaltung und Instandsetzung.

Bauliche und technische Sanierung

Die beide Pegelanlagen Bittelschieß-Andelsbach und Menningen-Ablach werden in diesem Jahr, nachdem die baulichen Anlagen schon älter sind, baulich und technisch saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober an. An der Messstelle in Bittelschieß werden die Uferbereiche umgestaltet und neue Messtechnik eingebaut. An der Pegelanlage im Meßkircher Ortsteil Mennningen wird der bestehende Messsteg an der Ablach etwas versetzt und ein sogenanntes Niedrig- und Mittelwassergerinne in die Sohle eingebaut. Auch hier wird nach Beendigung der Baumaßnahme die Messtechnik modernisiert. Die Kosten für die Sanierung der beiden Pegelanlagen betragen rund 250 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Warnungen während der Bauzeit eingeschränkt

Die aktuellen Wasserstände und Abflussmengen an allen Pegeln in Baden-Württemberg können online unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de eingesehen werden. Zudem sind die Informationen in der kostenfrei verfügbaren App „Meine Pegel“ erhältlich. Für die von der Baumaßnahme betroffenen Pegel in Menningen und Bittelschieß ist die Information während der Bauzeit nur eingeschränkt vorhanden. Das Land unterstützt Städte und Gemeinden bei Hochwasserschutzmaßnahmen mit insgesamt rund 51 Millionen Euro. Darüber hinaus beteiligt sich das Land bei der Erstellung von Konzepten beim Starkregenmanagement.