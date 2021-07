Leibertingen vor 2 Stunden

Feuerwehren im Dauereinsatz: Überflutete Straßen, Wiesen und Keller in Thalheim und Altheim

Regen, Starkregen und Gewitter sorgten am Donnerstagabend für einen Dauereinsatz der Freiwilligen Feuerwehren in Leibertingen. Besonders stark betroffen waren die Ortsteile Thalheim und Altheim, wo mehrere Straßen überflutet wurden. Nicht so stark betroffen war der Bereich rund um Meßkirch.