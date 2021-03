von Sk

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 21-jähriger Autofahrer, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 311 bei Meßkirch kontrolliert wurde. Den Beamten gegenüber gab der Mann an, mit dem Fahrzeug zu dem Parkplatz gefahren zu sein.

21-Jähriger muss Blutprobe abgeben

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei ihm Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Außerdem wurden in dem Wagen eine Kleinmenge Marihuana sowie weitere drogentypische Utensilien gefunden. Nachdem ein Vortest nicht möglich war, musste der 21-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Ihm wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Der Mann wurde wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Im Fall eines positiven Befunds in der Blutprobe kommt ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss hinzu.