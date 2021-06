von Sk

Nur dem Zufall und der Reaktion einer 30-jährigen VW-Fahrerin war es zu verdanken, dass weder Personen-, noch Schaden entstand. Der Golffahrerin kam am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der B 313 in einem Kurvenbereich auf ihrer Fahrspur zwischen Rohrdorf und Engelswies ein dunkler Kleinwagen entgegen. Die Frau konnte eine Kollision durch ein Brems- und Ausweichmanöver verhindern. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Rohrdorf fort, ohne anzuhalten.

Hinter diesem Kleinwagen soll ein weiteres, dunkles Fahrzeug gefahren sein, dessen Insassen als Zeugen in Betracht kommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 0 75 71/10 40 zu melden.