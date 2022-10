Die Arbeiten am zweiten Sanierungsabschnitt der Bundesstraße 311 beginnen nach den Angaben des Regierungspräsidiums am Freitag, 28. Oktober. Der Abschnitt verläuft von der Einmündung B 311 und K 8221 Leitishofen bis zur Einmündung Tälestraße und hat eine Länge von einem Kilometer. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, werden die Arbeiten am Mittwoch, 16. November, abgeschlossen sein. Während der gesamten Baumaßnahme ist die B 311 voll gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen ab Meßkirch Richtung Sigmaringen über die B 313, Richtung Inzigkofen und Laiz und dann über die L 456 nach Krauchenwies großräumig umgeleitet. Für die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts wird die bestehende Umleitung für die gesperrte Ortsdurchfahrt Bittelschieß wieder aktiviert. Hierfür wird der Verkehr der K 8239 über Göggingen – B 311 Krauchenwies auf die L 456 umgeleitet.