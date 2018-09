von SK

Meßkirch – So einen Betriebsausflug gibt es nicht alle Tage: Die Belegschaft der Firma Alber Holzbau und Treppensysteme aus Meßkirch hat die Geschwister Mike und Michelle Halder am Hockenheimring besucht. Mit dem Bus ging es zum Saisonfinale der ADAC TCR Germany an den Hockenheimring. In dieser Tourenwagenmeisterschaft sorgen die Geschwister Mike und Michelle Halder aus Meßkirch

derzeit für Furore.

Mike Halder fuhr im Rennen auf den zweiten Platz. Die Meßkircher Fans erlebten die Sigerehrung direkt aus der Boxengasse. | Bild: Thoma Schlude

Gleich nach Ankunft wurden die Mitarbeiter im Fahrerlager vom Proficar-Team Halder begrüßt, wie es in einem Pressetext der Firma Alber heißt. Michelle und Mike Halder informierten über ihre aktuellen Platzierungen in der Meisterschaft und die Vorbereitungen zum anstehenden Rennen. Dazu gab es Einblicke hinter die Kulissen des engagierten Familienteams, auch die Rennfahrzeuge konnten aus nächster Nähe besichtigt werden. Natürlich hab es auch Gelegenheit für Autogramme und Fotos mit den beiden Motorsporttalenten.

Im Anschluss erlebten die Mitarbeiter der Firma Alber von der Tribüne aus ein spannendes Tourenwagenrennen. Mike und Michelle Halder bewiesen im großen Fahrerfeld eindrucksvoll ihr Können. In einem souveränen Rennen erkämpfte sich Mike Halder den zweiten Platz auf dem Podium, den die Fans aus Meßkirch bei der Siegerehrung direkt von der Boxengasse aus bejubelten.

