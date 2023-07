Mit rund 30.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der beim Brand in einer Garage in der Westenbergstraße am Sonntag, kurz nach 20 Uhr, entstand.

Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge steckte ein Bewohner ein Hybrid-Fahrzeug zum Laden an. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts entstand in der Steckdose ein Schmorbrand, der auf die Wand übergriff.

Auch das Hybrid-Fahrzeug wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Meßkircher Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.