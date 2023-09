Es war viel los am Wochenende in Leibertingen beim Wildensteiner Jahrmarkt und beim Familien-Drachenfest auf dem Segelflugplatz. Die Veranstalter hatten Glück mit dem Wetter: Zwar mussten die Drachenflieger auf dem Leibertinger Flugfeld die ein oder andere Flaute abwarten, aber der spätsommerliche Sonnenschein lockte zahlreiche Besucher zu beiden Veranstaltungen.

Zahlreiche Besucher zieht das Drachenfest der Fluggemeinschaft Leibertingen an. Die Teilnehmer haben ihren Spaß an der Veranstaltung. Die steigenden Drachen bieten eine imposante Szenerie. | Bild: Heinrich Sturm

Auf dem Wildensteiner Jahrmarkt präsentierten sich wie in jedem Jahr unterschiedlichste Händler. Sie boten unter anderem Kunsthandwerk, Dekoratives und Produkte aus der Region an. Das Fest in der Leibertinger Ortsmitte lebt aber hauptsächlich vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger aus der gesamten Gemeinde. Dazu gehören auch die örtlichen Vereine, die sich am Sonntag so zahlreich mit unterschiedlichen gastronomischen Angeboten und kreativen Ideen präsentierten, dass an dieser Stelle gar nicht alle genannt werden können.

Marktaufseher und Bürgermeister Stephan Frickinger (l.) auf Kontrollrunde mit Assistent Christoph Möhrle. Die beiden stärkten die Marktleute mit Hochprozentigem. | Bild: Heinrich Sturm

Direkt am Rathaus beispielsweise versorgte der Leibertinger Musikverein die Jahrmarktbesucher mit Pizza aus dem Steinofen. Die Kollegen von der Kreenheinstettener Musik sorgten dabei für die musikalische Unterhaltung. Gegenüber vom Rathaus hatte die Männerchorgemeinschaft Buchheim-Thalheim einen Essensstand samt Tombola aufgebaut.

In historischen Gewändern zeigen sich diese Helferinnen während des Jahrmarkts in Leibertingen am Stand der Freiwilligen Feuerwehr. | Bild: Heinrich Sturm

Erlös kommt Noten zugute

Die interkommunal vereinten Sänger boten am Sonntag „Wildensteiner Hackie – einen Hackbraten im Brötchen nach Geheimrezept von Metzger und Mitglied Manfred Wachter an. „Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir für die Tombola erhalten“, dankte der Vorsitzende des Gesangsvereins, Winfried Knittel, für die vielen gespendeten Preise. Der Erlös vom Jahrmarkt soll in Noten angelegt werden und auch der Dirigent will bezahlt werden.

Beim SV Altheim-Thalheim dürfen Marktbesucher das Bogenschießen ausprobieren. | Bild: Heinrich Sturm

Die gute Stimmung am Stand des Männergesangsvereins stieg noch einmal an, als Leibertingens Bürgermeister Stephan Frickinger, der an diesem Tag als Markttaufsicht fungierte, den Sängern einen Besuch abstattete. Assistiert wurde er auf seiner „Kontrollrunde“ vom örtlichen Revierförster Christoph Möhrle.

Zur Stärkung aller Helferinnen und Helfer auf dem Fest hatten die beiden Hochprozentiges dabei. „Schöner geht es nicht, als mit dem Wildensteiner Jahrmarkt bei so einem Wetter den Herbst einzuläuten“, sagte der Bürgermeister gegenüber dem SÜDKURIER. Man müsse allerdings beim einen oder anderen noch besser darauf achten, dass ein historisches Gewand getragen werde, ermahnte Frickinger, der selbst im Raubritter-Häs erschienen war, die Marktleute freundlich.

Dünnele gibt es an der Wildensteinschule. Das Bild zeigt Gemeinderat Mathias Utz am Lehmbackofen. | Bild: Heinrich Sturm

Auch der Turnverein Leibertingen wollte am Sonntag die Gelegenheit nutzen, die Vereinskasse etwas aufzubessern. Die Turnerinnen und Turner kamen mit der Waffelproduktion an ihren fünf Waffeleisen kaum nach, weil draußen vor der „Turnerbude“ die Schlange nicht abnehmen wollte. Die Schützen des SV Altheim-Thalheim boten den Jahrmarktgästen an, sich gegen einen geringen Obolus im Bogenschießen auszuprobieren. Auch hier herrschte großes Interesse. Die Einnahmen fließen in die Kasse der Vereinsjugend.

Auch die pädagogischen Einrichtungen am Ort beteiligten sich an der Festivität. Bei ihnen war besonders das Engagement der Eltern gefragt. Am Stand des Kindergarten St. Josef konnten belegte Seelen gekostet werden, während auf dem Schulhof der Wildensteinschule Dünnele im Lehmbackofen gebacken wurden.

Alexander Biselli hat die Türen seiner Brennerei geöffnet. | Bild: Heinrich Sturm

Der Narrenverein Zimmerngilde Katzmallebach zeigte das Seilerhandwerk an seinem Stand, an dem die Leibertinger Narren auch ihre knusprigen Kartoffelpuffer anboten. Von der nahen Klosterbaustelle des Campus Galli waren ebenfalls Handwerker anwesend, die beispielsweise frühere Arten der Holzbearbeitung zeigten.

Beim Gasthaus Adler gab es unter anderem verschiedene Spezialitäten von der Kartoffel und den berühmten Kuchen von Adler-Chefin Claudia Biselli-Veeser. Gegenüber hatte Gemeinderat Alexander Biselli die Türen seiner Brennerei geöffnet und lud dazu ein, seine verschiedenen Brände – darunter auch einen Whisky aus regionalen Rohstoffen – zu verköstigen.

Die Stimmung auf dem 45. Wildensteiner Jahrmarkt hätte nicht besser sein können, das bestätigten stichprobenweise Befragungen von Besuchern durch den SÜDKURIER. Diese waren aus dem ganzen Landkreis und sogar darüber hinaus nach Leibertingen gekommen. Viele bezeichneten sich als „Wiederholungstäter“. Genauso wie der Jahrmarkt war das Familien-Drachenfest der Fluggemeinschaft Leibertingen-Meßkirch an diesem Wochenende ein Besuchermagnet.

Burkhard Riester, der Organisator des Drachenfests, zeigte sich mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. Die ganze Fluggemeinschaft war für die Bewirtung bei der Veranstaltung stark eingespannt. Der Verein wird mit den Einnahmen voraussichtlich die anstehenden Reparaturen an ihren Motorseglern bezahlen.

Familien-Drachenfest

Das Familien-Drachenfest in Leibertingen findet seit dem Jahr 2007 auf dem Flugfeld der Fluggemeinschaft Meßkirch-Leibertingen statt. Rund 5000 Besucher waren laut Schätzung von Organisator Burkhard Riester allein am Sonntag auf dem Segelflugplatz in Leibertingen zu Gast. Die Drachenflieger kommen aus einem weiten Umkreis. So wie Christine und Reiner Kiefer, die sich „die Abendsegler“ nennen und aus Aichhalden im Landkreis Rottweil nach Leibertingen gekommen waren. Die beiden ließen am Freitag einen 13 Meter langen Blauwal in die Luft steigen, der wie alle ihre Drachen in vielen Arbeitsstunden selbst genäht ist. Am vergangenen Sonntag reichte allerdings der Wind für das Aufsteigen des großen Drachens nicht aus.