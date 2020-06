von Hermann-Peter Steinmüller messkirch.redaktion@suedkurier.de

„Wenn jetzt keine zweite Pandemiewelle kommt, haben wir Corona mit einem blauen Auge überstanden“, lautet die Bilanz von Tanja Klaus, die mit ihrem Ehemann Markus Klaus seit 2014 den Campinggarten Thalheim und das damit verbundene Naturbad betreut. Seit dem 18. Mai ist der Wohnmobilstellplatz im Weiler Vogelsang für die Nutzer von Campingmobilen mit eigener Toilette wieder offen. Mit der Öffnung der Sanitäreinrichtungen des Campingplatzes dürfen seit dem 29. Mai auch wieder die Nutzer von kleineren Fahrzeugen ohne Dusche und Toilette an Bord im Vogelsang vorfahren.

100 Prozent Auslastung an den Pfingsttagen

Der Auftakt nach der Coronapause war für die Campinggartenbetreiber erfreulich lebhaft. Klaus berichtet: „Wir waren über die Pfingsttage zu 100 Prozent ausgebucht. Jetzt in der Woche danach sind rund 90 Prozent unserer Plätze belegt.“ Über das lange Fronleichnamswochenende sind ebenfalls alle Plätze ausgebucht. Tanja Klaus, die auch den Bürobereich der Ferienanlage betreut, muss derzeit sehr viele Anfragen beantworten.

„Eine intensive Nachfrage wie nie!“

Die Betreiber-Familie Klaus hofft, dass der Badebetrieb im Naturbad ab Fronleichnam wieder aufgenommen werden kann. Damit niemand in Versuchung kommt, ist das 800-Kubikmeter-Becken derzeit noch leer. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Rund 150 Mal pro Tag klingelt das Telefon. Die Anrufer wollen Plätze reservieren. Tanja Klaus: „So eine intensive Nachfrage hatten wir noch nie.“ Dennoch übt sich die Familie in Preisdisziplin. Die Preise seien die gleichen wie im Vorjahr, versichert die Gastronomin. An einen wie auch immer gearteten „Corona-Zuschlag“ sei auf keinen Fall gedacht.

Schwimmen im Naturbad eventuell ab 11. Juni möglich

Auf den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie kommt es an, wann sich wieder das volle Leben im Thalheimer Naturbad entfalten kann. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Trotz der hohen Nachfrage und der guten Auslastung herrschen auf dem Gelände im Naturbad noch lange keine normalen Zustände. Noch ist das Schwimmen im Naturbad aufgrund der landesweiten Bestimmungen verboten. Deshalb ist das 800 Kubikmeter fassende Naturbad derzeit noch nicht geflutet. Markus Klaus gibt sich aber zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass wir vom 11. Juni an den Badebetrieb wieder aufnehmen können.“ Ein genaues Datum stehe allerdings noch nicht fest.

Einhaltung des Mindestabstandes wird befolgt

Ein anderer Bereich sind die Einhaltung des 1,50-Meter-Mindestabstandes und die Befolgung der Maskenpflicht im Kiosk. In dieser Hinsicht macht das Betreiber-Ehepaar sehr gute Erfahrungen. Die Akzeptanz für die Einhaltung der Vorschriften sei sehr hoch. Das gelte, so Tanja Klaus, sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder und Jugendlichen. Die Betreiberin formuliert das so: „Unsere Besucher befolgen die Bestimmungen sehr bewusst und nehmen sie hin, als ob Masken und Mindestabstand bereits seit Jahren beim Campen üblich wären.“

Leibertingen Platz für ein Lebensgefühl: Campingplatz Leibertingen beginnt sich zu tragen Das könnte Sie auch interessieren

Gäste aus Bayern sind strengere Vorschriften gewöhnt

Markus Klaus berichtet von einer besonderen Gruppe von Campern: „Das sind Leute aus Bayern, denen die Vorschriften auf den Plätzen im Freistaat zu streng und bürokratisch sind.“ Immer wieder muss das Gespräch mit dem SÜDKURIER-Mitarbeiter unterbrochen werden, weil die Platzbesucher im Kiosk etwas kaufen oder bezahlen wollen. Die Besucher halten sich erkennbar an die Vorschriften. Alle haben Masken dabei und die Leute warten vor dem Eingang geduldig darauf, dass sie eintreten dürfen.

Erholung und Spaß für die Gäste

Zu diesem Personenkreis gehörte in der Pfingstwoche Katrin Emschermann. Die Heidelbergerin hatte zusammen mit ihren drei Kindern drei Nächte im Campinggarten zugebracht und kam nun zum Bezahlen in den Kiosk. Den Vieren, so versichert Emschermann, habe der Aufenthalt in Thalheim sehr viel Freude gemacht, den besonderen Umständen zum Trotz. „Wir haben sogar noch eine zusätzliche Nacht hier verbracht“, berichtet die Mutter.

Stammgäste bieten Unterstützung an

Das mit dem Bezahlen mit Bargeld hat im Campinggarten zumindest indirekt auch mit den Folgen der Zwangspause zu tun. Eigentlich hatten die Stellplatzanbieter Rücklagen angespart, um sich eine Datenleitung einzurichten, die das Bezahlen mit Karten oder Handys ermöglicht. Tanja Klaus: „Wir mussten das Geld aber ausgeben, um die bisherigen Einnahmeverluste ausgleichen zu können.“ Außerdem konnten die Thalheimer auf die 9000 Euro aus dem Topf der Soforthilfe zurückgreifen. Viel Lob haben die Eheleute für ihre Stammgäste. Oft sei während der Zwangspause nachgefragt worden, wie dem Campinggarten zu helfen sei oder ob es Gutscheine gebe