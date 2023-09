Auf mögliche Einbrecher sind Anwohner in der Hornsteiner Straße aufmerksam geworden. Die Verdächtigen sollen sich auf mehrere Grundstücke begeben haben und immer wieder an Türen gerüttelt haben. Die Zeugen stellten die drei Personen und verständigten die Polizei. Noch während des Anrufs konnte das Trio flüchten, wobei eine Polizeistreife die Tatverdächtigen kurze Zeit später ausfindig machte. Bei der vorläufigen Festnahme verhielten sich zwei der Beteiligten äußerst aggressiv, woraufhin durch die Polizisten Pfefferspray eingesetzt wurde. Im weiteren Verlauf trat einer der Beteiligten mit dem Fuß gegen den Kopf einer Beamtin, ein Polizist erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Die beiden 19 und 25 Jahre alten Männer wurden aufgrund ihres Ausnahmezustandes und einer möglichen Alkohol- und Drogenbeeinflussung in ein Krankenhaus beziehungsweise in eine Fachklinik gebracht. Der dritte Beteiligte, der keinen Widerstand geleistet hatte, wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.