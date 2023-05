Im Laufe des Montags stellten Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen im Landkreis gleich zwei Verkehrsteilnehmer fest, die im Verdacht stehen, unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein, teilt die Polizei mit. Ein 42-jähriger Autofahrer zeigte in Pfullendorf gegen Mittag entsprechende Auffälligkeiten. Am frühen Abend ergaben sich bei einem 39-jährigen Autofahrer in Sigmaringen ebenfalls Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Beide Betroffenen mussten im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Bestätigt sich der Verdacht, müssen sie mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen, so die Polizei.