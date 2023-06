Bei der Wahl am Sonntag holte Kern 87,4 Prozent der Stimmen. Damit erreichte er deutlich mehr als die im ersten Wahlgang erforderliche Stimmenzahl von 50 Prozent. Kern ist 37 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt im Krauchenwieser Ortsteil Hausen am Andelsbach. Als Wirtschaftsförderer war er schon in mehreren Rathäusern tätig – derzeit hat er diese Funktion in der Stadt Radolfzell inne.

Drei Kandidaten deutlich abgeschlagen

Deutlich abgeschlagen kamen die drei weiteren Kandidaten am Sonntag ins Ziel. Mit 5 Prozent der Stimmen schaffte der bei der Bundeswehr tätige Feuerwehrmann Adrian Czalpinski (32 Jahre) den zweiten Platz. Czalpinski ist Dozent an der Bundeswehrschule für ABC-Abwehr in Stetten am kalten Markt. Der Heizungsbauer Erwin Schwarz (52) holte 2,9 Prozent. Und der Rechtsanwalt Andreas Schuster (39) kam auf 3,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,8 Prozent.