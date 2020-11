von Karlheinz Fahlbusch

Gewalt gegen Frauen ist kein Problem sozialer Brennpunkte, sondern findet in allen gesellschaftlichen Schichten statt. Und auch im Landkreis Sigmaringen. Um die Öffentlichkeit für die Problematik zu sensibilisieren starten Bettina Häberle von der Beratungsstelle häusliche Gewalt des Caritasverbandes für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch e.V., die Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreises Sigmaringen Sandra Knör und Josef Rothmund vom Opferhilfeverein Weisser Ring e.V. die Aktion „Wir haben die Nase voll“. Dafür ist es gelungen, 20 Apotheken aus dem Landkreis mit ins Boot zu holen. Dort gibt es demnächst Päckchen mit Tempotaschentüchern, auf denen die Kontaktadressen aufgelistet sind, wo Frauen sich Hilfe holen können, wenn sie häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.

Mit solchen Taschentuchpackungen will man auf ein drängendes Problem aufmerksam machen: häusliche Gewalt gegen Frauen. Bilder: Karlheinz Fahlbusch | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Nicht die erste Aktion dieser Art

Schon in den vergangenen Jahren gab es zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, der rund um den Globus am 25. November stattfindet, Aktionen im Landkreis. Erinnert sei an die Bäckertüten („Gewalt kommt nicht in die Tüte“) oder die Schuhaktion auf dem Leopoldplatz in Sigmaringen und im Landratsamt des Caritasverbandes. Der betreibt auch seit 2012 die Beratungsstelle häusliche Gewalt. An Ratsuchenden herrscht da kein Mangel, wie die Leiterin Bettina Häberle berichtet. 93 Fälle bearbeitet sie pro Jahr und erstmals 2020 sind die Zahlen wegen des Lockdowns im Frühjahr etwas eingebrochen. „Doch mit den Lockerungen kommen auch wieder mehr Anfragen“, hat Häberle festgestellt.

Teilnehmende Apotheken Doc Morris Apotheke, Dr. Maisenbachers neue Apotheke am Schloß, Bilharz Apotheke, Laizer Apotheke in Sigmaringen; Hohenzollern-Apotheke in Krauchenwies; Marien-Apotheke, Kreuz-Apotheke in Mengen; Rats-Apotheke, Hauser´sche Apotheke am Adlerplatz in Meßkirch; Central-Apotheke, Apotheke am Obertor, Linzgau-Apotheke in Pfullendorf; Vital-Apotheke Martin Buck, Apotheke Selbherr, Antonius-Apotheke, Schwaben-Apotheke in Bad Saulgau; Zentral-Apotheke in Gammertingen; Goetz´sche Apotheke in Ostrach; Heuberg-Apotheke in Stetten a.k.M.; Kastanienapotheke in Bingen

Ihre Aufgabe ist es, Frauen bei der Befreiung aus einer Gewaltsituation zu helfen, sie bei der Wiedergewinnung des Selbstwertgefühls zu unterstützten und gemeinsam mit Betroffenen Handlungsstrategien bei akuter Gewaltandrohung und zum Schutz vor weiteren Gewalthandlungen zu entwickeln. „Dabei geht es auch um die Zurückgewinnung von Handlungsfähigkeit und Autonomie sowie die Unterstützung beim Aufbau eines selbstbestimmten Lebens“, wie die Beraterin deutlich macht. Hilfreich kann da auch die Unterbringung im Frauenhaus sein. Doch das sei immer voll belegt. Zur gegenwärtigen Situation in Corona-Zeiten ist das Fazit eindeutig: „Das ist ein Jahr wie nie.“ Immerhin verfügt Häberle jetzt über ein Laptop, das vom Land finanziert wurde. Damit kann sie jetzt auch Home-Office machen.

Beim Weißen Ring 40 bis 45 Fälle pro Jahr

Josef Rothmund leitet die Außenstelle des Weißen Rings und weiß aus der Praxis: „80 Prozent unserer Klienten sind Opfer von häuslicher Gewalt.“ | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

40 bis 45 Fälle hat Josef Roth etwa pro Jahr. Der Leiter der der Außenstelle der Opferorganisation Weißer Ringe e.V. präzisiert: „Bei 80 Prozent der Fälle handelt es sich um häusliche Gewalt.“ Unterdrückung, Vergewaltigung und Demütigung – das Spektrum der Vorfälle zeigt wahre Abgründe auf. Der ehemalige Polizeibeamte Rothmund zeigt dann Wege zur anwaltlichen Beratung auf und bietet auch finanzielle Unterstützung an. Denn wenn es eine Frau schafft, sich von ihrem Peiniger zu lösen, dann steht sie oft ohne einen Cent da. Roth weist aber auch auf die Beratungsstelle des Caritasverbandes und andere Hilfsmöglichkeiten hin. Das Netzwerk funktioniert.

Frauen suchen oft die Schuld bei sich

Sandra Knör ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Sigmaringen und kritisiert: „In den Medien wird Gewalt gegen Frauen oft beschönigend dargestellt.“ | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Sandra Knör ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. Wenn bei ihr das Telefon klingelt, dann geht es nicht selten um häusliche Gewalt. Im Gespräch hat sie oft festgestellt, „dass Frauen die Schuld erstmal bei sich selbst suchen“. Umso wichtiger sei es dann, dass Betroffene professionelle Hilfe bekommen. Und die gibt es.