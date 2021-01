von Sk

Eigentlich wollte ein 19-Jähriger einem anderen Autofahrer nur helfen, der wegen der schneelgatten Fahrbahn auf eine Verkehrsinsel gefahren war. Am Ende wurde er selbst Opfer eines Unfalls. Der Verkehrsunfall mit etwa 5.000 Euro Schaden ereignete sich am Samstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 313 zwischen Vilsingen und Inzigkofen ereignet. Ein 19-jähriger Renault-Fahrer hielt mitten auf der Fahrbahn an, um einem entgegenkommenden Lenker eines Opel Corsa zu helfen, der auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und auf eine Verkehrsinsel aufgefahren war. Wie die Polizei mitteilt, erkannte der ihm nachfolgende 31 Jahre alte VW-Fahrer zu spät, dass der Renault des 19-Jährigen steht, und fuhr auf. Der bislang unbekannte Corsa-Fahrer, nutzte die Gelegenheit und fuhr davon. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem unbekannten Opel-Fahrer geben können, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.