Owingen – Ein generationsübergreifendes Wohnen in der Ortsmitte von Owingen, das verspricht die Wohnanlage auf dem zentral gelegenen, 2120 Quadratmeter großen Grundstück unmittelbar gegenüber dem Rathaus beziehungsweise nördlich der Hauptstraße. Sie umfasst 25 Eigentumswohnungen verschiedener Größen, eine Begegnungsstätte, einen Gemeinschaftsraum und eine Tiefgarage mit 30 Stellplätzen.

Haro Kraus Architekten in Überlingen haben den Entwurf, die Planung und die Bauleitung ausgeführt. Als Investor für das 7,5 Millionen Euro teure Projekt steht die Kraus + Ruf GmbH zusammen mit der Volksbank Überlingen. Die Stiftung Liebenau aus Meckenbeuren wiederum ist für das Wohn- und Lebenskonzept verantwortlich. Trotz zwei Jahren Corona und Lieferengpässen wurden die Bauarbeiten im Zeitplan abgewickelt, und es sind alle Wohnungen an die Eigentümer rechtzeitig übergeben worden. Die offizielle Inbetriebnahme ist voraussichtlich im September geplant.

Spatenstich Mai 2020

Der Owinger Gemeinderat hatte sich im November 2015 dazu entschieden, ein Mehrgenerationenhaus nach dem Modell „Lebensräume für Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau auf dem sogenannten Storkareal zu realisieren. Der symbolische Spatenstich erfolgte Ende Mai 2020, wegen Corona ohne Bürgerinnen und Bürger und nur im kleinen Kreis: Mit dabei waren Bürgermeister Henrik Wengert, Architekt Haro Kraus und Stephan Ruf (beide Kraus + Ruf), Geschäftsführerin Stefanie Locher und Regionalleiter Roland Hund (beide Stiftung Liebenau), Gerd Knapp (Firma Wörner), Jesús Morales (Bau- und Sparverein Ravensburg) sowie Tobias Braun (Firma Karl Stocker).

Mit ihren Satteldächern fügen sich die modernen Baukörper harmonisch in die dörfliche Struktur der umliegenden Gebäude ein: In zwei Baukörpern sind auf jeweils drei Geschossen 25 hochwertige und aufgrund bodentiefer Verglasung lichtdurchflutete Wohnungen mit zweieinhalb, dreieinhalb und viereinhalb Zimmern entstanden. „Wohnraum zum Wohlfu?hlen“, wie es der Architekt Haro Kraus ausführt. Die Erschließung erfolgt über ein offenes Treppenhaus mit Aufzug über alle Geschosse.

Barrierefreie Wohnungen

Alle Wohnungen sind barrierefrei und auch barrierefrei erreichbar. Auf Wunsch sind sie auch rollstuhlgerecht ausführbar. Die überdachten Balkone befinden sich in einer optimalen Sonnenausrichtung. Die Holzfenster haben eine dreifache Verglasung und Außenjalousien erhalten, die Räume Echtholz-Parkettböden und Fliesenböden. Für angenehme Raumtemperaturen sorgt durchgängig eine Fußbodenheizung. Außerdem gewähren dezentrale Lüftungsgeräte ein optimales Raumklima. Das Gebäude wird an ein Fernwärmenetz angeschlossen und so mit Energie aus nachhaltigen Rohstoffen betrieben.

Offener Laubengang

Ein offener Laubengang verbindet die Wohneinheiten in den beiden Baukörpern. Die Tiefgarage bietet Platz für 30 Autos, Fahrradstellplätze und die zu den Wohnungen gehörigen Kellerräume. Zehn PkW-Stellplätze entsprechen den Anforderungen von Rollstuhlbenutzern. Ein Aufzug führt von hier in alle Geschosse. Ein Wasch- und Trockenraum befindet sich im Erdgeschoss. Das Gebäude, deren Hülle und Technik der neuesten Energiesparverordnung und KfW 55 Standard entspricht, ist in Massivbauweise erstellt worden. „Kraus + Ruf ist es durch die Architektur gelungen, unseren Inhalten Ausdruck zu verleihen. Die wichtigen Begegnungsmöglichkeiten sind laut Plan hervorragend umgesetzt“, hatte Stefanie Locher beim Spatenstich hervorgehoben.

Dazu kommt im Erdgeschoss ein Servicezentrum der Gemeinde Owingen mit Veranstaltungsraum und den zugehörigen Nebenräumen wie Foyer, Büro, Garderobenbereich, Lager und 2 WCs. Dieser Bereich verfügt über einen separaten Zugang.

Bei diesem „Herzstück der Wohnanlage“ handelt es sich um einen öffentlichen Gemeinschaftsraum als zentraler Ort, an dem sich nicht nur die Bewohner treffen und austauschen können, sondern die gesamte Bevölkerung Owingens. Feste, Versammlungen, Treffpunkt für Initiativen, Vorträge oder Krabbelgruppen – all dies soll dort in Zukunft stattfinden. Hier wird im Übrigen eine Fachkraft für Gemeinwesensarbeit zugegen sein.

„k+r projekte“

Gegründet von den Architekten Haro Kraus und Stephan Ruf im Jahre 2011 in Überlingen, welches nun von Haro Kraus allein geführt wird. „Wir planen, entwickeln und realisieren anspruchsvolle Architektur mit hochwertigen Materialien, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Kunden“, sagen die Unternehmensgründer. „Gleichzeitig achten wir auf einen schonenden Umgang mit Energieressourcen.“ Da das Unternehmen nicht nur Bauträger ist, sondern auch selbst planerisch als Architekten tätig sind, erhalten die Kunden alles aus erster Hand, weshalb es optimal auf deren Wünsche eingehen kann.

Telefon 0¦75¦51/9¦49¦79¦80

E-Mail: info@k-r-projekte.de

Internet: http://www.k-r-projekte.de