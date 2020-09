Überlingen – Freiraum und Privatsphäre in direktem Bezug zur Landschaft: Das wird den künftigen Bewohnern des Mehrfamilienhauses G_30 geboten: Erstellt hat das aus zwei Flachdachgebäuden in Massivbauweise bestehende Haus das Überlinger Unternehmen „k+r Projekte“, Am Schättlisberg 42. „Außen sorgen Stützen und Vordach, sowie schubladenartig eingeschobene Balkone für klare Strukturen. Innen eröffnen sich großzügige Wohnungen mit viel Platz, Luft und Licht“, beschreibt das Unternehmen sein neuestes Projekt im Guggenbühl 30.

Gegründet von den Architekten Haro Kraus und Stephan Ruf im Jahre 2011 in Überlingen, hat sich „k+r projekte“ einen guten Ruf erarbeitet. „Wir planen, entwickeln und realisieren anspruchsvolle Architektur mit hochwertigen Materialien, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Kunden“, sagen die Unternehmensgründer. „Gleichzeitig achten wir auf einen schonenden Umgang mit Energieressourcen.“ Da das Unternehmen nicht nur Bauträger ist, sondern auch selbst planerisch als Architekten tätig sind, erhalten die Kunden alles aus erster Hand, weshalb es optimal auf deren Wünsche eingehen kann.

Die beiden Gebäude bestehen aus drei Geschossen, die obersten als zurückspringende Penthäuser mit Dachterrasse. Die elf Eigentumswohnungen bieten „Wohnraum zum Wohlfühlen“, wie das Unternehmen beschreibt. Alle Wohnungen, die zweieinhalb oder dreieinhalb Zimmer aufweisen und zwischen 67 und 113 Quadratmeter groß sind, sind laut „k+r Projekte“ barrierefrei erreichbar.

Bodentiefe Fensterelemente ließen viel Licht in die Wohnräume, dadurch seien die Zimmer den ganzen Tag lichtdurchflutet. Zudem gibt es dem Exposé zufolge großzügige Balkone und Terrassen mit optimaler Süd-West Ausrichtung. Wie es weiter heißt, haben die Holzfenster eine dreifache Verglasung und Außenjalousien, die Räume Echtholz-Parkettböden und Fliesenböden erhalten. Für angenehme Raumtemperaturen sorge durchgängig eine Fußbodenheizung. Die Gebäudehülle und die Gebäudetechnik sind laut dem Unternehmen nach neuster Energieeinsparverordnung konzipiert worden, zudem verfüge das Haus über eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Darüber hinaus sollen dezentrale Lüftungsgeräte für ein optimales Raumklima sorgen. Die Tiefgarage bietet Platz für 15 Autos, Fahrradstellplätze und die zu den Wohnungen gehörigen Kellerräume sowie Wasch- und Trockenräume. Die Aufzüge führen von hier in alle Geschosse.