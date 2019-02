von Tobias Lange

Am Ende hatten noch nicht einmal alle Ortschaftsräte Zeit. Bei einer Informationsveranstaltung wollte die Ortsverwaltung die Hödinger für die Ortschaftsratswahl mobilisieren. Doch nicht ein einziger Interessent an dem Ehrenamt fand den Weg in die Ortsverwaltung. Ein Ergebnis, mit dem Ortsvorsteher Martin Keßler im Vorfeld gerechnet hatte.

"Ich habe viele Leute angesprochen und manchmal nur ein müdes Lächeln bekommen", sagte er. Gründe für die Ablehnung gebe es viele: Beruf, Familie oder Vereinsarbeit. Aufgrund Letzterem habe auch der amtierende Ortschaftsrat mitunter mit der Zeit zu kämpfen, berichtete Ortsvorsteher Keßler.

Martin Keßler, Ortsvorsteher: "Ich habe viele Leute angesprochen und manchmal nur ein müdes Lächeln bekommen." | Bild: Sylvia Floetemeyer

Acht der neun Ortschaftsräte seien in Vereinsvorständen aktiv. Es sei wichtig gewesen, eine öffentliche Veranstaltung anzubieten, sagte Keßler. Damit niemand sagen könne, die Liste werde hinter verschlossener Tür abgesprochen. Nun sollen gezielt potenzielle Kandidaten angesprochen werden.

Zwei Stühle am Ratstisch werden mit Sicherheit frei

Mindestens zwei Stühle am Ratstisch werden mit Sicherheit frei. Matthias Gutemann räumt seinen Platz. "Es war eine interessante Zeit", sagte er. Aber seine Verpflichtungen als Kommandant der Feuerwehr Hödingen lassen ihm keine Zeit. Mit Herbert Schmon nimmt der dienstälteste Ortschaftsrat seinen Hut. Er sei rund 30 Jahre dabei gewesen. "Die Tendenz ist so, dass jetzt die Zeit ist, in der es Jüngere machen können", sagte er.

Auch in Nußdorf wird derzeit nach Kandidaten für die Ortschaftsratswahl gesucht. Und auch dort werden Plätze im Gremium frei. Die Kandidatensuche sei unproblematisch, sagte Ortsvorsteher Dietram Hoffmann. Elf Kandidaten seien sicher – darunter auch er selbst. Drei bis vier weitere seien ihm versprochen. "Wir können in Nußdorf eine echte Auswahl anbieten", so Hoffmann.

Hoffmann: "Das Wichtigste ist der direkte Bürgerkontakt"

Für den Ortsvorsteher steht außer Frage, dass Ortschaftsräte eine bedeutende Rolle spielen. "Das Wichtigste ist der direkte Bürgerkontakt", sagte Hoffmann. Wenn er durch den Ort spaziere, werde er von den Bürgern auf aktuelle Themen oder Probleme im Ort angesprochen, was er an die Stadtverwaltung weitergebe. "Das würde das Rathaus sonst nie erreichen." Wer an der Ratsarbeit interessiert ist, kann zur Aufstellungsversammlung am morgigen Dienstag, 5. Februar, um 19 Uhr im kleinen Saal des DGH-Untergeschosses kommen.

Macht der Ortschaftsräte Entscheidungen: Die Zuständigkeiten und Rechte der Ortschaftsräte wird im Paragrafen 19 der Satzung der Stadt Überlingen geregelt. So sind die Gremien zu wichtigen Angelegenheiten, die die jeweilige Ortschaft betreffen, zu hören. In solchen Fällen hat der Ortschaftsrat zudem ein Vorschlagsrecht. Zudem wurden Entscheidungen zu einer Reihe von Angelegenheiten auf die Ortschaftsräte übertragen – vorausgesetzt, die notwendigen Mittel stehen im Haushaltsplan. Zu diesen gehören beispielsweise die Benennung von Straßen und Plätzen und die Vermietung und Nutzung von gemeindeeigenen Gebäuden und Einrichtungen.

