von Karlheinz Fahlbusch

Geschichte ist zweifellos ein spannendes Thema und es gibt zahlreiche Publikationen darüber. Legt man den Fokus auf die Heimatgeschichte, dann ist das Angebot deutlich geringer. Die Buchreihe „Linzgau-Mosaik“, deren dritter Band im Prinz-Max-Saal vor vollem Haus vorgestellt wurde, widmet sich der Heimatgeschichte.

Härle: „Endlich mal wieder etwas los“

Volles Haus bedeutete wegen der Corona-Pandemie aber eine begrenzte Besucherzahl. Trotzdem: „Uns geht es heute richtig gut. Endlich ist mal wieder etwas los“, sagte Salems Bürgermeister Manfred Härle erfreut. Die rund einstündige Veranstaltung machte dann richtig Laune auf das Lesen des neuen Buchs. Und vielleicht lässt man dazu auch im Hintergrund Musik von George Gershwin und Scott Joplin laufen, die im Prinz-Max-Saal vom Duo Uta-Helene (Flöte) und Udo Rainer Follert (Klavier) flott interpretiert wurde.

Der Band 3 des „Linzgau-Mosaiks“ ist jetzt erschienen und bietet eine Fülle von Lesestoff für alle, die an Heimatgeschichte interessiert sind. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Sehr gut besucht ist die Buchvorstellung im Prinz-Max-Saal. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Linzgau-Mosaik Autoren des dritten Bandes „Linzgau-Mosaik“ sind Gerlinde Kriese, Hugo Gommeringer, und Albert Mayer, die auch Herausgeber sind, sowie Hermann Böhne, Hermann Keller, Gunter Schöbel, Hubert Volz und Gerhard Wachter. Das Buch mit Fotos, Plänen und Darstellungen kostet 17 Euro und kann in den Rathäusern in Salem, Frickingen und Heiligenberg sowie der Linzgau-Buchhandlung in Salem und Pfullendorf erworben werden. Die Auflage ist auf 1000 Stück begrenzt.

Drei Herausgeber und fünf Gastautoren

Die Buchvorstellung war diesmal die Aufgabe von Kämmerer Florian Keller, die von ihm mit Bildern aus dem 167 Seiten starken Werk garniert wurde. Keller erinnerte daran, dass vor fünf Jahren mit dem „Linzgau-Mosaik“ ein Projekt aus der Taufe gehoben wurde, das dazu dienen sollte, den Menschen Einblicke in die Heimatgeschichte zu geben. Wer Band 3 durchblättert, der wird schnell feststellen, dass diese Vorgabe auch diesmal erfüllt ist. Den drei Herausgebern Gerlinde Kriese, Hugo Gommeringer und Albert Mayer ist es mit der Unterstützung von fünf Gastautoren gelungen, Dinge ans Tageslicht zu holen, die im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind.

Gerlinde Kriese signiert das neue „Linzgau-Mosaik“. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Freude über ein gelungenes Werk (von links): Albert Mayer, Bürgermeister Manfred Härle (Salem), Gerlinde Kriese, Bürgermeister Frank Amann (Heiligenberg), Hugo Gommeringer und Bürgermeister Jürgen Stukle (Frickingen). | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Ein Mammutbaum in Heiligenberg Wer weiß schon, dass es in Heiligenberg einen Mammutbaum gibt, der nur deshalb an der Salemer Straße steht, weil der Samen übrig war? König Wilhelm I. von Württemberg hatte sich bei einem Samenhändler 500 Gramm Sämlinge bestellt. Der Monarch wusste da nicht, dass er damit in den Besitz von 500 Sämlingen kommen würde, denn einer wog nur ein Gramm. Was tun damit? Die Wilhelma und verschiedene Plätze in Stuttgart waren bald bestückt. Wilhelm kam auf die Idee, die mittlerweile zu kleinen Jungpflanzen herangewachsenen Bäumchen als Gastgeschenke zu verwenden. So kamen dann ein auch ein Bündelchen Mammutbäumchen vor rund 150 Jahren zum Fürsten von Fürstenberg nach Heiligenberg. Warum der Baum nun da steht, wo man ihn heute bewundern kann, und was Johann Senner vom gleichnamigen Landschaftsplanungsbüro damit zu tun hat, das kann man im ersten Kapitel des neuen „Linzgau Mosaik“ nachlesen. Auch, was es mit der Baumgruppe auf der Amalienhöhe im Luftkurort auf sich hat. Der Leser wird von Autorin Gerlinde Kriese ebenfalls erfahren, dass es in Heiligenberg einen „Zeppelinplatz“ gibt und wo der zu finden ist. Und wenn auch dieses Jahr das bekannte Lindenfest auf dem Postplatz nicht stattfinden kann, darf sich der Leser über die Geschichte der monumentalen Linde informieren. Eine Sanddüne und Brauereien im Linzgau Schon gewusst, dass es in Stefansfeld eine Sanddüne gab? Sechs Meter hoch, 400 Meter lang und 100 Meter breit soll sie noch im Jahr 1935 gewesen sein. Der mittlerweile leider verstorbene Gastautor Hermann Böhne hat sie aufgespürt. Hermann Keller und Gerhard Wachter haben sich mit den ehemaligen Brauereien im Linzgau beschäftigt und dazu nicht nur viel Bildmaterial, sondern auch viele Dokumente zusammengetragen. Nicht nur für Bierliebhaber dürfte interessant sein, wie man in alten Zeiten den Gerstensaft herstellte und was dazu damals alles nötig war. Die Geschichte der Eisenbahn Albert Mayer, Gunter Schöbel, Hugo Gommeringer und Hubert Volz haben in mehreren Kapiteln das Thema Eisenbahn unter die Lupe genommen. Da geht es um die Salemertalbahn, die Anschlussstrecke nach Unteruhldingen, die liebevoll auch „Frickingerle“ genannt wurde, weil dort die Endstation war und auch Strecken, die geplant, aber nie gebaut wurden. So die Trasse von Frickingen über Owingen nach Stockach und die Deggenhausertalbahn, die in Neufrach beginnen sollte. Durch das Deggenhausertal wollte man dann über Ursprung und Denkingen bis nach Pfullendorf gelangen. Dort trafen sich bereits die Badische Bahn über Schwackenreute nach Stockach und die Württembergische Bahn über Aulendorf bis nach Ulm. Wenn man sich vorstellt, dass man diese Strecken verwirklicht hätte, dann würde der Linzgau heutzutage über ein ausgezeichnetes Eisenbahnnetz verfügen. Träumen darf man trotzdem. Und bieten gleich mehrere Kapitel mit Fotos, Plänen und Informationen eine Grundlage. Nicht zuletzt die Bilder von den früheren Bahnhöfen, von Bahnhofsfesten und prominenten Reisenden bis zur Königin von England, lassen Zeiten aufleben, die auch wirtschaftlich enorm wichtig für die Region waren. Denn der Güterverkehr war oft die einzige Möglichkeit, größere Mengen an Waren zu transportieren.

„Leustetten-Heiligenberg“ hieß im Jahr 1906 die Bahnstation an der Salemertalbahn. | Bild: Gemeindearchiv Leustetten

Besonders reizvoll sind die im Buch verarbeiteten Anekdoten und Portraits von Eisenbahnern „mit Herz“. „Zeitzeugen sind das Salz in der Suppe“, betonte Albert Mayer. Für die Geschichten im aktuellen Band gab es die noch. Zur Finanzierung der neuen Ausgabe des „Linzgau-Mosaik“ haben die Kommunen Salem, Frickingen und Heiligenberg einen großen Beitrag geleistet. „Das Geld ist gut angelegt“, sagte Bürgermeister Manfred Härle (Salem). Für die 17 Euro Verkaufspreis erhalte man ein abwechslungsreiches Kompendium über einen wichtigen Teil der Linzgau-Geschichte.

Die Gastautoren Hermann Keller, Gerhard Wachter, Hubert Volz, Gunter Schöbel und Margot Böhne, die für ihren verstorbenen Ehemann Hermann gekommen ist, nehmen die ersten Bände in Empfang. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz