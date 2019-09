von 'Von Claudia Wörner

Mit Beginn des neuen Schuljahres werden an der Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen 67 Abc-Schützen erwartet, so dass die Schule rund 230 Grundschüler zählt. Zwei Familienklassen mit Erst- und Zweitklässlern werden in die Mitte August auf dem Bolzplatz hinter der Schule aufgestellten Container einziehen.

Warten auf die Möbel: Rektorin Julie Adam und Bauamtsleiter Werner Wetzel sind zufrieden mit dem Innenausbau der Container neben der Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen. | Bild: Claudia Wörner

Von außen sind Container nie besonders schön. Betritt man jedoch die vier neuen, je 56 Quadratmeter messenden Klassenzimmer, ist rein gar nichts von Containeratmosphäre zu merken. Hell und freundlich, bestens isoliert und mit Akustikelementen an der Decke, können Schüler dort bis zur Fertigstellung der neuen Schule drei Jahre lang lernen.

Standard in Containern sehr hoch

„Wahrscheinlich haben diese Klassenzimmer eine bessere Qualität als die im Altbau der Schule“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer. Eine Elektroheizung sorgt für Wärme, Rollläden und Jalousien auch an heißen Tagen für ein gutes Raumklima. „Der Standard der Container ist sehr hoch“, lautet die Einschätzung von Bauamtsleiter Werner Wetzel. Nun werde noch mit Hochdruck an den Außenanlagen gearbeitet.

Keine Nachteile im Unterricht

Meßmer und Wetzel sind davon überzeugt, dass Unterricht im Container mit Sicherheit kein Nachteil ist. Rektorin Julie Adam ist ebenfalls von der guten Raumatmosphäre der Klassenzimmer überzeugt: „Wir haben hier eine optimale Übergangslösung bis zum Bezug des Neubaus.“

Räumlichen Puffer geschaffen

Da aktuell erst zwei der vier Räume mit Klassen belegt seien, gebe es noch räumlichen Puffer. „Das ermöglicht uns eine freiere Gestaltung unseres pädagogischen Konzepts“, freut sich die Rektorin. Schon im kommenden Schuljahr wird damit gerechnet, dass ein weiteres Klassenzimmer benötigt wird. Das Kollegium räumt die Klassenzimmer im Container ein. Die neuen Möbel werden übrigens in drei Jahren im Schulneubau verwendet. Auch für eine bunte Außengestaltung der Container mit Folienresten gibt es bereits Ideen.

Container für 36 Monate angemietet

Die Container wurden von der Gemeinde für 36 Monate angemietet, wobei sie vier Container zum Preis von drei erhalten hat. Die Gesamtkosten belaufen sich inklusive Auf- und Abbau sowie Innenausbau auf rund 250 000 Euro.