Pünktlich nach dem Zwölf-Uhr-Leuten am Dreikönigstag ist in Immenstaad jedem klar, dass die Fasnet begonnen hat. Eröffnen doch die Karbatscher mit dem Einschnellen rund um das Schwörerhaus auf dem Latschareplatz die heiße Phase der fünften Jahreszeit. 2023 ist für die Hennenschlitter ein Jubiläumsjahr, denn im Ort wird seit 175 Jahren Fasnet gefeiert.

Übersicht Bälle, Umzüge, Narrensprünge: Alle Fasnets-Termine im Bodenseekreis auf einen Blick Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Zwölf-Uhr-Leuten am Dreikönigstag ist es soweit: Mit dem traditionellen Einschnellen eröffnet die Narrengesellschaft Hennenschlitter die Fasnetssaison. | Bild: Claudia Wörner

Mehr als 50 Karbatscher rund ums Schwörerhaus

An Publikum mangelte es am Freitag nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nicht. Auch wenn sich die Hennenschlitter das Einschnellen nicht komplett nehmen ließen – in diesem Jahr wurde deutlich, was die Menschen vermisst haben. 50 bis 60 Karbatscher aller Generationen wechselten sich ab und schwangen mit lautem Knall ihre Goißel. In breitem Stand platzierten sie sich mit dem gebotenen Abstand, den die Länge der Karbatsche vorgibt und rissen ihre lange Peitschenschnur nach rechts und nach links.

Einschnellen Video: Claudia Wörner

„Nach zwei Jahren ist es ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wieder rauszugehen und so viele Leute zu sehen“, sagte Jonas Hofstetter. Am Morgen sei er tatsächlich ein wenig aufgeregt gewesen. Wisse man doch nicht, ob der Schwung noch richtig sitze. Hofstetter hatte noch eine Saison mehr ausgesetzt, da er 2020 der Prinz der Hennenschlitter gewesen ist.

Blaue Kutten für die neuen Karbatscher

Narrenvater I Nico Dikreuter (zweiter von links) begrüßt die neuen Karbatscher in ihren blauen Kutten (von links): Bernd Golluschinski, Kirsten Nora Schaible, Heidi Möhrle, Mattis Gentner und Emil Riedel. | Bild: Claudia Wörner

Traditionsgemäß werden am Dreikönigstag die neuen Karbatscher mit Überreichung der blauen Kutte in die Gruppe aufgenommen. Zu ihnen gehört Heidi Möhrle, die bereits als Kind mit der Karbatsche geschnellt hat. „Es macht mir einfach Spaß und ich finde es auch gar nicht so schwierig“, sagte sie. Narrenvater I Nico Dikreuter überreichte die Kutte außerdem an Bernd Golluschinski, Mattis Gentner, Emil Riedel und Kirsten Nora Schaible.

Der Nachwuchs Video: Claudia Wörner

„Es ist wirklich schön, alle wieder zu sehen. Das ist einfach Freude“, meinte Jessica Raatschen. Anfangs hätte sie die Corona-Ruhe ja noch ganz nett gefunden. „Aber sie dauerte einfach zu lange und jeder schätzt die Fasnet jetzt noch einen Ticken mehr“, brachte sie die gute Stimmung auf den Punkt. Auch die 13-jährige Paula freut sich, dass es wieder losgeht. „Besonders toll ist, dass wir dieses Jahr sogar ein großes Jubiläum feiern.“