Einen schöneren Festplatz als den Immenstaader Landesteg kann man sich kaum vorstellen: an drei Seiten vom See umgeben, mit großen, Schatten spendenden Bäumen und Gras unter den Füßen. Am Samstag, 6. Juli steigt dort das Fescht am Steg des Heimatvereins. Zwei Bands sorgen für Livemusik, dazu gibt es Speisen und passende Getränke.

Zahlreiche Vereine helfen mit

„Als relativ kleiner Verein könnten wir so ein Fest allein gar nicht stemmen“, erklärt Helga Bauer, die zusammen mit Reinhard König und Bettina Rebstein das Fest auf dem Landesteg organisiert hat. Deshalb sind alle froh über die tatkräftige Unterstützung durch andere Vereine und Gruppen. Die Fußballjugend des TuS verkauft vom Seehof geliefertes „pulled pork“, bei der Tischtennisabteilung gibt es Würstchen, Steaks und Pommes.

Immenstaad Gedächtnis der Region: Am Landesteg wurde geschuftet Das könnte Sie auch interessieren

Die Turnerinnen bieten Wurstsalat, die Ministranten backen Waffeln und der Förderverein für Spielplätze bietet Käsewürfel an, die sich als Begleiter zum Wein aus der Region empfehlen, den der Heimatverein neben Bier sowie Alkoholfreiem an seinem Stand bereit hält. Die Tanzgruppen Korkenknaller und Cheers bewirtschaften die Bar. „In Summe sind etwa 200 Leute als Helfer involviert“, sagt Reinhard König.

Zeebrass und Funkhaus sorgen für Musik

Für Unterhaltung sorgt von 18 bis 20 Uhr Zeebrass mit jungen Blasmusikern aus Immenstaad und der Region. Ihre Musik beschreibt Reinhard König als „frische, junge und richtig fetzige Blasmusik“. Abgelöst wird Zeebrass von Funkhaus, die im Vorjahr beim Public Viewing auf dem Rathausplatz beim HGV-Wochenende auftraten. Die neunköpfige Band verspricht einen Sound, „der nach vorn und direkt in die Beine geht“.

Lichterkorso auf dem See

Stimmungsvoll soll der Lichterkorso auf dem See werden, bei dem Boote des Immenstaader Yachtclubs nach Einbruch der Dunkelheit mit bengalischer Beleuchtung von einer Ausfahrt auf den See zurück in den heimatlichen Hafen fahren wollen.

Das Geldverdienen stehe bei dieser Veranstaltung nicht im Vordergrund, sagt Helga Bauer: „Wir wollen vor allem ein schönes Fest feiern.“

Der Eintritt kostet 2 Euro.