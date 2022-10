Die Stadt hat entschieden, die Rutsche im Sportbad teilweise wieder in Betrieb zu nehmen. Von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen und in den Ferien kann einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zufolge ab Samstag, 29. Oktober wieder gerutscht werden.

Im Zuge der Energiesparmaßnahmen wurden im Sportbad der Saunabereich, das Soleaußenbecken, das textile Dampfbad und die Rutsche geschlossen und die Wassertemperaturen gesenkt. Durch die Einschränkungen werden den Angaben der Stadt zufolge derzeit bis zu 30.000 Kilowattstunden Strom im Monat eingespart. Der Stromverbrauch für die Rutsche betrage pro Tag etwa 110 Kilowattstunden.

Bodenseekreis Taugt der Rabatt für Lindauer in der eigenen Therme als Beispiel für andere Bäder? Das könnte Sie auch interessieren

Deutlich weniger Besucher als vor einem Jahr

Durch das eingeschränkte Angebot seien Besucherzahlen im Badbereich des Sportbads jedoch deutlich zurückgegangen, teilt die Stadt weiter mit: von 6400 Besuchern im September 2021 auf 4341 im September 2022 sowie von 9491 Besuchern im Oktober 2021 auf 5301 im Oktober 2022.

„Energiesparen hat bei der Stadt Friedrichshafen weiter oberste Priorität“, wird Erster Bürgermeister Fabian Müller in dem Pressetext zitiert. Um die soziale Verträglichkeit – gerade für Kinder – dabei nicht aus den Augen zu verlieren, werden die Maßnahmen ihm zufolge ständig geprüft.

Bodenseekreis Taugt der Rabatt für Lindauer in der eigenen Therme als Beispiel für andere Bäder? Das könnte Sie auch interessieren

„Wir erhoffen uns, durch die Öffnung der Rutsche an bestimmten Tagen wieder mehr Besucher – insbesondere Familien – im Sportbad begrüßen zu können“, erklärt Marina Papadimitriou, Leiterin des Amtes für Bildung, Betreuung und Sport. „Dies hätte außerdem auch positive Auswirkungen für die Pächter der Gastronomie, die zum Großteil von Familien genutzt wird.“