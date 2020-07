Nach zwei Jahren der Weiterbildung in Vollzeit beziehungsweise drei Jahren in Teilzeit haben 29 Schüler der Fachschule für Betriebswirtschaft an der Hugo-Eckener-Schule jüngst ihre Abschlusszeugnisse als „Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in mit Fachhochschulreife“ erhalten.

Absolventen und Preisträger

Das sind nach Angaben der Schule die staatlich geprüften Betriebswirte des Jahrgangs 2020 der Fachschule für Betriebswirtschaft der Hugo-Eckener-Schule:

In Vollzeitform zum Abschluss: Gianluca Dattoli, Michela Elauteri, Anja Fiderer, Tim Fischer, Alina Friedrich, Andreas Gregg, Michael Hafner, Olivia Hirscher, Dayana Michael, Nicole Pilz, Andreas Schindele, Tom Schraff, Marcel Schwarzenberger, Martin Schwarzenberger, Yvonne Triftshäußer.

In berufsbegleitender Teilzeitform zum Abschluss: Laura Blank, Petra Buck, Fabrice Butscher, Yvonne Danneberg, Vivian Friedrichs, Jennifer Kaplan, Sarah Kramer, Christina Maike, Lilli Najewitz, Rebecca Naujoks, Samuel Nuber, Jessica Schulz, Larissa Traub.

Die Preisträger des Jahrgangs 2020 der Fachschule für Betriebswirtschaft der Hugo-Eckener-Schule: Laura Blank, Gianluca Dattoli, Anja Fiderer, Sarah Kramer, Nicole Pilz, Andreas Schindele, Jessica Schulz.

Hugo-Eckener-Preis für die beste Gesamtleistung des Jahrgangs 2020: Sarah Kramer