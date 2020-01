von Jana Messmer

Hopfenstube Biegger

Getreu dem Motto „Regional ist optimal“ serviert das Team um Familie Biegger ihren roten Most, den frisch gepressten Apfelsaft oder selbstgebrannte Edelbrände und bereitet typisch schwäbische Spezialitäten und frische Salate zu. Geöffnet ist die Hopfenstube Biegger mittwochs und donnerstags ab 16 Uhr und am Wochenende ab 11 Uhr. Vom 7. bis 28. Januar sind Betriebsferien und die Gastwirtschaft bleibt geschlossen. Neben der Gastronomie liegt der Schwerpunkt der Besenwirtschaft in Meckenbeuren auf dem Obstanbau. Im Hofladen nebenan können erntefrisches Gemüse, Äpfel und viele weitere regionale Produkte gekauft werden. Kontakt unter Telefon 0 75 42/49 85.

Zur Felle

Der Name „Zur Felle“ stammt laut Internetseite vom Immenstaader Dialekt. Der Boden, auf dem das Gasthaus steht, werde in Immenstaad so genannt. Vermutet wird, dass das Wort entweder von „Völle“, da es an der Stelle früher einen immer vollen Brunnen gab, oder wegen des von allen Seiten abfallenden Grundstücks von „Gefälle“ kommt. Egal, woher der Name stammt: In der Dinnele- und Vesperstube gibt es frische, selbstgebackene Dinnele und regionale Gerichte aus „Karls Kochtopf“ zu genießen. Im Winter ist jeden Mittwoch und Freitag ab 17.30 Uhr geöffnet. Die Dinnele werden laut Internetseite in sechs verschiedenen Varianten serviert. Von herzhaft bis süß oder modern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Saisonal wechselnde Gerichte, heimische Spezialitäten und Destillate aus eigenem Obstanbau runden das Angebot in der umgebauten Scheune in Immenstaad ab. Kontakt unter Telefon 0 75 45/34 33.

Schlade arbeitet an seinem Brennofen. Hier stellt der gelernte Landwirtschaftsmeister eigene Destillate her. | Bild: Jana Messmer

Brenner Stube

Martin Schlachter, besser bekannt unter dem Namen „Schlade“, öffnet an Sonn- und Feiertagen sowie jeden ersten Donnerstag im Monat die Brenner Stube. Als besonders feine Spezialität empfiehlt der gebürtige Tettnanger das „Brennerfleisch“. Es werde im Schnapsdunst gegart und bekomme so seinen einzigartigen Geschmack. Den Schwerpunkt seiner Arbeit legt Schlade nach eigenen Angaben auf die Gastronomie, die Brennerei und den Vertrieb seiner Destillate. Als gelernter Landwirtschaftsmeister und Visionär unterhält er neben der Brenner Stube in Eriskirch die integrierte Brennerei und den Hof gemeinsam mit Familie und Freunden. Wer als Gruppe die gut bürgerliche Küche der Brenner Stube kosten oder für eine große Feier buchen möchte, sollte sich unter der Telefon 01 71/3 39 09 65 anmelden.

In rustikal modernem Ambiente lädt die Brenner Stube zum Verweilen ein. | Bild: Jana Messmer

Kässpätzle, Maultaschen, Linsen mit Saitenwürstchen. Diese Gerichte sind gemeinhin als Komponenten der schwäbischen Hausmannskost bekannt. Wir haben bei Häfler Gaststätten nachgefragt, was die regionale Küche sonst noch zu bieten hat und welche Leckereien zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Hotel Gasthof Schwanen „Knödel, russische Eier, schwäbischer Sauerbraten mit Apfelmus, Kesselfleisch, saure Kutteln“, zählt Christina Schwarz einen Teil der schwäbischen Spezialitäten des Hauses auf. Beim schwäbischen Sauerbraten werde im Unterschied zum hessischen statt Rotkohl Apfelmus gereicht, erklärt die Schwester der Inhaberin des Gasthofs Schwanen. Kesselfleisch sei gekochter Schweinebauch und saure Kutteln würden aus Rindermagen zubereitet. Schlachtplatte sei zwar nicht im Angebot, aber Blut- und Leberwurst oder Kesselfleisch mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Im Winter dürften den Gästen außerdem Gänseschlegel und Schweinebraten genießen.

Ort & Öffnungszeiten:

Friedrichstraße 32, 88045 Friedrichshafen

Montag – Freitag: ab 17 Uhr

Samstag: 11.30 – 14 und ab 17 Uhr

Sonntag: 11.30 – 14 Uhr

Mittwoch: Ruhetag Zum Klosterwirt „Bei uns gibt es selbstgemachte Maultaschen, Kässpätzle, Knödel, Filettöpfle und auch immer wieder Aktionswochen. Im Februar gibt es Klassiker aus Omas Schmorküche“, erzählt Küchenchef Santoni. Zu Beginn der Fastenzeit Ende Februar will der gebürtige Franzose traditionelle Aschermittwochspezialitäten und Bockbier auftischen.

Ort & Öffnungszeiten:

Flugplatzstraße 23, 88046 Friedrichshafen

Montag – Freitag: 10 – 24 Uhr

Samstag: 17 – 24 Uhr

Sonntag: Ruhetag Cafe Füssinger Inhaberin Martina Füssinger bietet ihren Gästen als Tagesgerichte deftige schwäbische Küche an. Saure Kutteln mit Bratkartoffeln oder Tellersülze und Spätzle würden gut angenommen. Allgemein biete sie jedoch vor allem eine Vesperkarte mit Wurstsalat und ähnlichem an. „Schlachtplatte gibt es bei mir immer Ende Oktober bis Anfang November. Die ist auch sehr beliebt“, so Füssinger.

Ort & Öffnungszeiten:

Am Anger 3, 88046 Friedrichshafen

täglich ab 16 Uhr geöffnet

Samstag und Sonntag Ruhetag

Vesperstüble Kehlen

Seit fast zwei Jahren betreibt Schlade auch das Vesperstüble Kehlen in Meckenbeuren. In der traditionsreichen Dorfbeiz wird seit 125 Jahren Leibinger Bier aus Ravensburg ausgeschenkt. In gemütlichem Ambiente darf aus einer großen Vesperkarte gewählt werden. Neben deftigen Speisen bietet der Gastronom auch hier seine selbstgebrannten Destillate. Seit 2019 baut Schlade auch Aroniabeeren an und verkauft Saft und Likör aus den Superfrüchten. In diesem Jahr dürfen Kunden mit Aroniabeerensaft und -likör aus eigener Produktion rechnen. Geöffnet ist das Vesperstüble montags bis freitags ab 16 Uhr. Für Gruppen ist eine Reservierung unter der Nummer 01 71/3 39 09 65 ratsam.