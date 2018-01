Immenstaad Johannes Henne als neuer Bürgermeister von Immenstaad vereidigt

Vor rund 600 Bürgern wurde der 30-Jährige feierlich in sein neues Amt eingesetzt.

Johannes Henne ist am Montagabend offiziell in sein Amt als Bürgermeister von Immenstaad vereidigt worden. In einer offentlichen Gemeinderatssitzung, die in der Linzgauhalle abgehalten wurde, legte der 30-Jährige seinen Amtseid ab. Der stellvertretende Büürgermeister Edwin Brügel (links) übergab ihm anschließend feierlich die Amtskette. Rund 600 Bürger waren zu der Amtseinsetzung gekommen. Edwin Brügel begrüßte auch Johannes Hennes Partnerin Emma Heinz herzlich in der Linzgau-Gemeinde. Der Musikverein Immenstaad begleitete die Veranstaltung musikalisch. Als einziger Kandidat hatte Johannes Henne im Oktober bei der Bürgermeisterwahl 94,7 Prozent der Stimmen geholt.