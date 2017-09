Immenstaad Heimatverein organisiert Sammlertag

Blick in private Sammlungen: Beim Sammlertag des Heimatvereins Immenstaad am 1. Oktober öffnen Privatleute ihre Sammlungen für Interessierte. Sie können Sand aus aller Welt und Angelruten, Tornax-Motorräder und Weizenbiergläser, Zeppelin-Christbaumschmuck und Fossilien, Telefonkarten und Erinnerungsstücke aus der Garnisonsgeschichte von Friedrichshafen anschauen.

Der Heimatverein hat zahlreiche Bürger aus Immenstaad und Kippenhausen dafür gewonnen, ihre Sammlungen der Öffentlichkeit zu zeigen. Daher organisiert er am Sonntag, 1. Oktober, von 14 bis 18 Uhr einen Sammlertag. An acht Stationen gibt es Interessantes und auch Kurioses zu sehen. Den Auftakt macht um 14 Uhr ein Oldtimerkorso mit Traktoren, Motorrädern, Autos und Drehleitern sowie historischen Kinderwagen. Von der Musikkapelle Piccolinos begleitet, beginnt der Korso am Rathausplatz und zieht an den Immenstaader Stationen vorbei zum Parkplatz beim Rewe-Supermarkt. Dort können im Anschluss die Fahrzeuge angeschaut werden.

Etwas ganz Spezielles unter den Oldtimern sind Tornax-Motorräder – eine Leidenschaft von Peter Unger. Motorräder dieser Marke wurden von 1926 bis Mitte der 1950er in der Nähe von Wuppertal gebaut. Ihren Besitzer faszinieren vor allem die englischen Motoren dieser Maschinen. "Es ist einfach Technik, aber sie wären heute noch konkurrenzfähig, wenn man das Verhältnis von Gewicht und Leistung betrachtet", ist er überzeugt.

Nur wenige Meter entfernt vom Rewe-Parkplatz befindet sich die alte Zimmererwerkstatt von Karl Glatthaar. Dort sieht es zu großen Teilen noch genauso aus, wie vor mehr als hundert Jahren, als sein Großvater die Werkstatt baute. In den Regalen und auf den langen Werkbänken wurde zum Sammlertag Platz geschaffen für bewegliche Sammlungen: Löffel, Telefonkarten, Zuckertütchen oder Sand aus aller Welt, dazu Erinnerungsstücke aus der Friedrichshafener Garnisonsgeschichte, Klappmesser und Mostkrüge. Etwas ganz Besonderes ist eine große Sammlung von Zeppelin-Christbaumschmuck, die eine Immenstaader Familie zusammengetragen hat.

Einige Sammlungen sind zu umfangreich, um sie zu bewegen und in der Werkstatt auszustellen. Wie die Sammlung von Angelrollen, -ruten und -zubehör, die Ludwig Raschke über viele Jahre zusammengetragen hat und zum Sammlertag im Gewölbekeller seines barocken Hauses, Hauptstraße 16, zeigt. Die riesige Sammlung umfasst unter anderem mehr als 1000 Angelrollen. Außerdem gibt es bei Raschke "zwei echte Wolpertinger" zu sehen. Die Mischwesen aus mehreren Tierarten seien ihm nahe eines Teichs zufällig in eine Falle gegangen, versichert Raschke mit einem Augenzwinkern.

Bei Familie Wirth in der Brodmannstraße 6 sind Sammlungen von Mineralien und Fossilien und viele schöne Weihnachtskrippen zu bestaunen.

Auch in Kippenhausen gibt es am Sammlertag eine Menge zu sehen. Mit seinem von einem Oldtimertraktor gezogenen Winzerexpress pendelt Klaus Siebenhaller zwischen Immenstaad und Kippenhausen, um die Besucher hin- und zurückzubringen. Bei Familie Siebenhaller in der Kupferbergstraße 2 kann man viele Geräte besichtigen, die früher in der Landwirtschaft oder im Weinbau eingesetzt wurden. Bei Familie Igel in der Kupferbergstraße 19 ist eine Sammlung aus unzähligen Weizenbiergläsern zu sehen. Selbstverständlich ist auch das Heimatmuseum im Haus Montfort zum Sammlertag geöffnet.

Wer von so vielen Eindrücken hungrig und durstig geworden ist, kann rund um Karl Glatthaars Werkstatt Speisen und Getränke bekommen. Es gibt Schweinebraten auf thailändische Art und ein Kuchenbüffet. Der Sammlertag findet bei jedem Wetter statt. Falls nötig, steht für die Bewirtung Karl Glatthaars Fahrzeughalle gleich neben der Werkstatt zur Verfügung.