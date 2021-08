von Sandra Häusler

„Die Corona-Pandemie hat uns vereinstechnisch und musikalisch auf Eis gelegt“, verlas der stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins Wald, Alexander Jäger, den Bericht des Vorsitzenden Johannes Restle. Da sich dieser gerade von einer Operation erholt, leitete sein Stellvertreter die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 im Dorfgemeinschaftshaus in Sentenhart.

Probelokal renoviert

Doch der rührige Verein legte in dieser Zwangspause nicht die Hände abwartend in den Schoß. Die Mitglieder nutzten die Situation um das Probelokal neu zu streichen und ersetzten die alten Schränke durch neue Regale. Durch zwei Schrottsammlungen floss Geld in die Vereinskasse. Der Musikverein Wald zählte im abgelaufenen Vereinsjahr 45 Aktive unter 18 Jahren und 56 Aktive über 18 Jahren sowie 107 Fördermitglieder. Das Durchschnittsalter der Mitglieder des Musikvereins liegt bei 27 Jahren.

Picknick-Rucksackkonzert am 26. September

Dirigent Jürgen Schatz blickt auf ein „musikalisch sehr einsames Jahr“ mit lediglich drei Auftritten und zwölf Proben zurück. Noch lasse sich nicht abschätzen, ob der Musikverein durch die Corona-Zwangspause Musikanten verloren habe, so Schatz. Das geplante Picknick-Rucksackkonzert am 25. Juli auf der Festwiese musste aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden musste, es soll am 26. September nachgeholt werden. Auch das Jahreskonzert möchte der Verein durchführen, „zur Not machen wir‘s im Freien“ konstatierte Schatz. Das große Ziel für 2021 ist, dass es endlich musikalisch wieder aufwärtsgeht.

Jugendkapelle darf ab September ins Feuerwehrhaus

Alle geplanten Auftritte der Jugendkapelle (JuKa) Wald seien 2020 ausgefallen, berichtete Jugenddirigent Karl-Josef Hübschle. Fünf Proben konnten regulär durchgeführt werden. Durch Studium, Beruf und Wegzug hat die Jugendkapelle im vergangenen Jahr sieben Jugendliche verloren, eine Jugendliche kam hinzu. Die Gemeinde habe zugesagt, dass die Jugendkapelle bei schlechtem Wetter ab September im Feuerwehrhaus proben könne, statt ungewisser Proben aufgrund der unbeständigen Wetterlage im Freien. Karl-Josef Hübschle hofft dann auf einen besseren Probenbesuch: „Wenn man kein Ziel hat und ein Jahreskonzert fraglich ist, ist es schwierig, Jugendliche zu motivieren.“

34 Jugendliche befinden sich beim Musikverein Wald in musikalischer Ausbildung. Kurz nach Beginn der Pandemie stieg die Musikschule „Hast du Töne“ schnell auf Online-Unterricht um. „Wir von der Vorstandschaft sind uns einig, dass Online-Unterricht besser ist als kein Unterricht, es kann aber den Präsenzunterricht nicht ersetzen“, beschrieb Karl-Josef Hübschle in seinem letzten Bericht zum Ausbildungswesen. Sein Dirigentenamt bei der Jugendkapelle behält Karl-Josef Hübschle bei. Künftig wird die Ausbildung der Nachwuchsmusiker, Freizeitaktivitäten, die Vorbereitung der D-Prüfungen von dem dreiköpfigen Jugendleiterteam mit Jugendleiter Ulrich Heim, Isabell Schilling und Corinna Krall organisiert.

Guggenmusiktreffen soll verschoben werden

Der Start in die Fasnetsaison 2021/2022 steht für die Guggenmusik „Let‘s Fetz“ wegen der Corona-Pandemie noch in den Sternen, erklärte Robert Jäger auf der Versammlung. Spätestens ab Oktober müssten die 56 Aktiven der Gugge mit den Proben dafür beginnen. Das Guggenmusiktreffen soll auf 2023 verschoben werden.

Nach Angaben von Kassierer Andreas Krall stammt der größte Teil der Einnahmen des Musikvereins aus den Alteisensammlungen. „Auch der Corona-Zuschuss des Landes hat uns sehr gutgetan“, so Krall.

Restle einstimmig wiedergewählt

Der stellvertretende Vorsitzende Alexander Jäger (rechts) bedankte sich bei Mareike Hänsler (links) mit einem Blumengruß und verabschiedete sie als langjährige Schriftführerin des Musikvereins Wald. | Bild: Sandra Häusler

Bei den Wahlen wurde Johannes Restle einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso sein Stellvertreter Alexander Jäger. Die Kasse der Aktiven liegt weiterhin in den Händen von Andreas Krall, Stephanie Riedmaier verwaltet die Kasse der Jugendkapelle. Beisitzer bleiben Gregor König und Hermann Holze, Kassenprüfer Elisabeth Weigele und Joachim Krall. Die Mitglieder wählten in der Versammlung Elisa Schilling zur neuen Schriftführerin. Sie löst die bisherige Schriftführerin Mareike Hänsler ab. Neu ist auch ein dreiköpfiges Jugendleiterteam mit Jugendleiter Ulrich Heim und Corinna Krall und Isabell Schilling, das die Organisation der Ausbildung und Freizeitaktivitäten der Nachwuchsmusiker leistet.