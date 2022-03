Die kurze Abwesenheit eines Bewohners hat offensichtlich ein bislang unbekannter Täter am Samstagmittag zwischen 14.15 und 14.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Olgastraße ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Täter mutmaßlich über den Keller in das Gebäude gelangt. Er brach im zweiten Obergeschoss eine Wohnungstür auf. Aus der Wohnung des 58-jährigen Opfers entwendete der Einbrecher Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07 55 2/2 01 60 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.