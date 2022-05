Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 53-Jährige hatte nach den Erkenntnissen der Polizei beim Auffahren auf eine Linksabbiegespur in Richtung Bichtlingen übersehen, dass ein VW im Begriff war, ihn zu überholen. In der Folge erfasste der VW den Radfahrer. Mit einem Rettungshubschrauber war der 53-Jährige in eine Klinik geflogen worden.