von Stefanie Lorenz

Die heimische Wirtschaft in Pfullendorf wird um eine weitere Firma verstärkt: Das europaweit tätige Logistikunternehmen Alfred Schuon GmbH hat auf dem ehemaligen Alno-Areal, das bekanntlich von der Vierhaus-Gruppe gekauft wurde, einen neuen Standort in Betrieb genommen. Ab sofort erbringt das Familienunternehmen aus Haiterbach von hier aus logistische Dienstleistungen, wie die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung informierten.

Immobilie wurde angemietet

Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärte das Unternehmen, dass die Immobilie auf dem ehemaligen Werksgelände von Alno bei der Vierhaus-Gruppe nicht gekauft, sondern angemietet worden sei. Damit passe das Unternehmen seine Lagerfläche bedarfsgerecht an die laufenden Projekte an. Durch die Anmietung entstünden keine größeren Investitionen, geben die Verantwortlichen Auskunft. Aufmerksam geworden auf das Areal in Pfullendorf sei die Firma durch einen Makler für Logistikimmobilien aus Stuttgart.

Unternehmen Die Alfred Schuon GmbH ist ein Speditions- und Logistikunternehmen, das spezialisiert ist auf Jumbotransporte, Systemverkehre und individuelle Logistikkonzepte. Das Unternehmen verfügt über 600 Mitarbeiter, 330 disponierte Fahrzeugen und rund 110 000 Quadratmeter bewirtschafteter Lager- und Logistikfläche sowie Niederlassungen in Deutschland und Ungarn. Die Wurzeln des Unternehmens liegen am Stammsitz im baden-württembergischen Haiterbach, während sich das Einsatzgebiet auf ganz Europa erstreckt.

Zweitgrößter Standort der Firma

Ordentlich Platz werden die Mitarbeiter haben, denn die in in Betrieb genommene Halle bietet rund 15 000 Quadratmeter Fläche und sei damit flächenmäßig der zweitgrößte Standort des Logistikspezialisten. Erforderlich geworden sei die Erweiterung durch einen Auftrag aus der Automobilindustrie. „Der neue Standort bietet nicht zuletzt dank seiner Größe optimale Voraussetzungen für unsere Projekte. Nun sind wir auch in einer neuen, wirtschaftlich starken Region vertreten, die großes Potenzial bietet“, freut sich Geschäftsführer Alexander Schuon.

Der neue Auftrag soll ab dem kommendem Jahr am Schuon-Standort in Empfingen abgewickelt wird. Um dort den notwendigen Platz zu schaffen, werde derzeit sämtliche Lagerware nach Pfullendorf verlagert. Im Anschluss an die Umlagerung sollen in Vorbereitung auf den Neuauftrag umfangreiche Umbau- und Erweiterungsarbeiten in Empfingen stattfinden.

Mit rund 15 000 Quadratmeter Hallenfläche geht der neue Schuon-Standort in Pfullendorf an den Start. | Bild: Firma Schuon

In den nächsten Monaten werde zudem das Personal am dortigen Standort auf rund 40 Mitarbeitende aufgestockt, heißt es in der Pressemitteilung. Auf Nachfrage erklärten die Verantwortlichen, dass in Pfullendorf keine Arbeitsplätze geschaffen würden. Die Abwicklung erfolge in Kooperation mit der in Pfullendorf ansässigen Spedition Maier, was die Geschäftsleitung sehr begrüße. „Daher planen wir aktuell selbst keinen eigenen Personalaufbau“, heißt es seitens der Firma Schuon.

Keine Lastwagen am Standort stationiert

Durch die Neuansiedlung wird nach Unternehmensangaben der Verkehr rund um das Areal nicht besonders ansteigen, denn am Standort sollen keine Lastwagen stationiert werden. Alle Schuon-Lastwagen seien am Standort Haiterbach oder in der ungarischen Niederlassung in Veszprem stationiert. Derzeit werde das Pfullendorfer Lager mit etwa zehn Lastwagen-Anlieferungen pro Tag gefüllt. Im Regelbetrieb soll es nur wenig Schwerlastverkehr geben mit rund zwei Bewegungen pro Tag.

Für Neuprojekte offen

Auf die Frage, ob es in der Region bereits Kontrakte mit Unternehmen bezüglich der Erbringung von Logistikleistungen gebe, schildern die Verantwortlichen, dass die Fläche in Pfullendorf schon weitestgehend verplant sei. Dennoch sei das Unternehmen grundsätzlich für Neuprojekte offen.

Firma hat jetzt zwölf Standorte

Mit der neuen Liegenschaft in Pfullendorf wächst die Firma von elf auf zwölf Standorte. Damit zielt das Familienunternehmen auf den weiteren Ausbau seiner Kontraktlogistik. „Neben dem Bereich Transport und Spedition hat sich diese Sparte in den vergangenen Jahren sehr erfreulich entwickelt und trug im vergangenen Jahr bereits mit rund 20 Prozent zu unserem Gesamtumsatz bei. Diesen Weg wollen wir fortsetzen“, betont Alexander Schuon.