Im Zuge der Energiewende muss das Stromnetz im südlichen Baden-Württemberg immer mehr Strom transportieren. Der Netzbetreiber Amprion plant deswegen eine Modernisierung der Leitungen zwischen Herbertingen und dem Punkt Boll bei Sauldorf. Bei Veranstaltungen entlang der Trasse informiert Amprion die Bürgerinnen und Bürger in der Zeit vom 28. bis zum 30. November über das Vorhaben, heißt es in einer Pressemitteilung von Amprion. Der Netzbetreiber plant, die rund 90 Jahre alte Leitung durch eine moderne mit zwei 380.000-Volt-Stromkreisen zu ersetzen.

„Nach der ersten Projektvorstellung im vergangenen Jahr haben wir unsere Planungen weiter ausgearbeitet. Jetzt präsentieren wir den von uns bevorzugten Leitungsverlauf mit geplanten Maststandorten“, wird Mike Dokter, Amprion-Vorhabenleiter, in der Mitteilung zitiert. Im Jahr 2026 beabsichtigt Amprion, den Antrag auf das Planfeststellungsverfahren beim Regierungspräsidium Tübingen zu stellen, um die Planungen genehmigen zu lassen.

Der transparente und kontinuierliche Dialog mit der Öffentlichkeit sei für Amprion zentral. „Der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist uns wichtig. So können wir unsere Planungen verbessern und Anregungen frühzeitig aufnehmen“, ergänzt Jörg Weber, Projektsprecher bei Amprion, in der Pressemitteilung. An folgenden Terminen finden die Bürgerinfomärkte statt: Am Dienstag, 28. November, von 17 bis 19 Uhr in Pfullendorf in der Stadthalle, Jakobsweg 2. Am Mittwoch, 29. November, von 14 bis 15.30 Uhr in Ostrach in der Buchbühlhalle, Altshauser Straße 9. Am Donnerstag, 30. November, von 14 bis 15.30 Uhr in Wald im Feuerwehrgerätehaus, Hohenzollernstraße 16. Am Donnerstag, 30. November, von 17 bis 19 Uhr in Sauldorf im Bürgerhaus, Auenbachstraße 8. Wer an diesen Terminen keine Zeit hat, kann sich werktags von 8 bis 20 Uhr mit seinen Fragen und Anregungen an die Telefonnummer 0800 58952474 wenden. Informationen zum Projekt stehen zudem online unter www.amprion.net/Hochrhein bereit.