Die Künstler Susanne Zazo Hackenbracht und Gerold Nothdurft haben im Werk 1 im Alno-Park eine neue Heimat für ihr Künstleratelier gefunden. Im November wurde das „Red Artistic Powerhouse – Kunst und Kultur im industriellen Kontext“ im Alno-Park gegründet.

Am Samstag fand nun die Eröffnungsfeier mit zahlreichen Künstlerkollegen und kunstinteressierten Gästen statt. Ein Fest für die Kunst, Faszination des Neubeginns, eine Vision, eine Idee, ein Name, ein Wunsch und viele Fragezeichen. Wo geht es hin? Was wird entstehen? Ein wunderbarer Moment der Offenheit, eine Geburt, beschrieb es Susanne Zazo Hackenbracht in ihrer Eröffnungsansprache. Sie und Gerold Nothdurft wünschen sich eine Art Kunst- und Kulturfamilie und keinen exaltierten Alleingang „Das Wir als Ich“, so Hackenbracht.

Das Wort Red in Red Artistic Powerhouse stehe für Leidenschaft, Artistic für jegliche Art von Kunst und menschlicher Toleranz, Powerhaus ist gleich Industrie, der industrielle Kontext, erläuterte Gerold Nothdurft. Susanne Hackenbracht und Gerold Nothdurft sind nicht nur eine Ateliergemeinschaft, Künstler können hier auch auf Zeit einen Teil der Werkstatt mieten und sich an Ausstellungen beteiligen.

Auf der Suche nach einem neuen Atelierplatz hatte das Künstlerpaar im Januar 2022 das Gelände besichtigt und hatten die Vision, hier einen Platz für Künstler, Café und Galerie zu mieten „Art meets Vierhaus“, sozusagen. Susanne Hackenbracht dankte dem Vierhausteam für die herzliche und zugewandte Aufnahme auf dem Gelände und die tolle Unterstützung.Stefan Fischer, Fotograf und Videokünstler aus Sonthofen, ist mit Fotografien, Videos und einer Installation gemeinsam mit Zazo „Diffusion“ im Red Artistic Powerhouse vertreten. „Kunst to go Automat“ mit Originalen von vier verschiedenen regionalen Künstlern im Kleinformat wurde von Sabine Gerstenmaier initiiert und umgesetzt. Ebenso sind Hansjörg Beck, Gerold Nothdurft (Caput Levis) mit Kettenskulpturen und Susanne Zazo Hackenbracht mit geschmiedeten Skulpturen und Bildern im „Red Artistic Powerhouse“ vertreten. Das Red Artistic Powerhouse präsentiert unter anderem momentan auch Skulpturen auf dem Außengelände und ist mit einer Ausstellung im Foyer vertreten. Die Band Anna and the Pedagogues aus Ochsenbach umrahmte die Eröffnung mit mitreißenden bekannten Jazzklassikern. Susanne Hackenbracht: „Ich freue mich jeden Tag herzukommen.“