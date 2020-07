Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag erörterte mit Vertretern der Kreisverwaltung aktuelle Fragen der Mobilität im Landkreis, informiert die Fraktion. Fraktionsvorsitzender Johannes Kretschmann hatte ein umfangreiches Arbeitspapier zu den Themen Bahn, Bus, Fahrrad und Automobil vorbereitet. Mit der Fertigstellung der Radverkehrskonzeption Landkreis Sigmaringen 2014 und anderen Maßnahmen unterstützt der Kreis die Gemeinden bei der Einrichtung von Radwegen.

Beteiligung des Landkreises am Radwegebau wird im Juli entschieden

Die finanzielle Beteiligung des Kreises am Bau neuer Radwege wird im Juli erneut Thema im Kreistag sein. Kämmerer Josef Schnell gab bekannt, dass die Verwaltung im Rahmen des „Landesförderprogramms Mobilität neu“ einen Antrag zur Förderung eines Radverkehrskoordinators gestellt hat. Die Förderung werde aber nur über zwei Jahre gewährt, während Fördervoraussetzung ist, dass die Person für mindestens vier Jahre eingestellt wird. Die endgültige Entscheidung wird vom Kreistag getroffen.

Bahnstrecke Mengen-Herbertingen soll zweigleisig ausgebaut werden

Einigkeit bestand in der Forderung nach einem zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Mengen – Herbertingen. Max Stöhr, Fachbereichsleiter Kommunales und Nahverkehr, will den Nahverkehrsplan bis Ende 2021 fertigstellen. Bevor die Planung in den Kreistag geht, sind am Donnerstag, 9. Juli, die beteiligten Akteure, darunter auch Vertreter der Kreistagsfraktionen, zu Anhörung und Diskussion nach Bingen eingeladen.

Kreistag entscheidet am 27. Juli

Inhalte des Nahverkehrsplans sind nicht nur die Verbesserung des Linienangebots, sondern auch Themen wie Barrierefreiheit, kundenfreundliche Fahrgastinformation, Fahrzeugausstattung, Servicequalität und Öffentlichkeitsarbeit. Stöhr betonte die verbesserte Steuerungsmöglichkeit durch eine Änderung der Landesfinanzierung sowie eine neue Einnahmenaufteilung im naldo-Verkehrsverbund. Bei der Neuvergabe von Linienbündeln werden attraktive und weniger attraktive Linien kombiniert, sodass weiterhin ein eigenwirtschaftlicher Betrieb möglich sei.

Zweite Regio-Buslinie bedient das Krankenhaus in Sigmaringen

Max Stöhr kündigte zudem die Einrichtung der zweiten Regiobuslinie 600 Sigmaringen – Meßkirch an, die auch das Sigmaringer Krankenhaus bedienen werde und in Pfullendorf mit dem Regiobus 500 Sigmaringen-Überlingen verknüpft sein wird. Der Verwaltungs- und Sozialausschuss wird sich am 15. Juli über den Radverkehr und die Kreiskoordinator beschäftigen und die endgültige Entscheidung trifft der Kreistag in seiner Sitzung am 27. Juli, 14 Uhr, in der Sandbühlhalle in Bingen.