von Sandra Häusler

In vielen Bereichen ist der Personalmangel in Musikvereinen ein drängendes Problem. Doch auch Jugendkapellen sind davon betroffen. Aus diesem Grund hat die Jugendkapelle der Gesamtgemeinde Sauldorf – darin spielen Kinder und Jugendliche aus den Kapellen und Musikvereinen Sauldorf, Rast, Wasser und Krumbach gemeinsam – sich mit der Jugendkapelle Wald zusammen zu schließen.

Kooperation bedeutet Zukunft

Erstmalig wird sich die gemeinsame Jugendkapelle beim Festlichen Jahreskonzert unter dem Titel „Lichtblick“ am kommenden Samstag, 12. November um 19.30 Uhr in der Zehn-Dörfer-Halle Wald präsentieren. Beim Konzert soll auch der Name der neuen Jugendkapelle enthüllt werden. Beide Jugendkapellen waren zuvor fast nicht mehr spielfähig gewesen, einige Register konnten nicht mehr vollständig besetzt werden. „Kooperation ist die Zukunft“, unterstreicht Karl-Josef Hübschle, der langjährige Dirigent der Jugendkapelle Wald. Die Vorsitzenden und Jugendleiter aller fünf Vereine hätten sich Austausch getroffen und den Zusammenschluss beschlossen. „Allen ging es gleich“, erzählt Hübschle.

Optimale Probendisziplin

Der SÜDKURIER besuchte die Nachwuchsmusikanten beim Probentag in ehemaligen Bürgersaal in Sauldorf und fragte nach, wie sich die Nachwuchsmusiker in der nun neuen und größeren Jugendkapelle fühlen. Während im Erdgeschoss die Altsaxophone, Klarinetten und Flöten mit der Dirigentin Kathrin Steiner das Stück „We are the world“ proben, starten im Obergeschoss die Blechbläser und das Schlagwerk den finalen Countdown unter der musikalischen Leitung ihres Dirigenten Karl-Josef Hübschle. „Die Probendisziplin ist genial. Es wird ein gutes Konzert“, ist Hübschle zuversichtlich. Er wird im Rahmen des Jahreskonzertes als Dirigent der Jugendkapelle Wald verabschiedet.

Gemeinsame Jugendkapelle führt Kathrin Steiner aus Meßkirch weiter

Den ersten Auftritt der gemeinsamen Jugendkapelle leiten die Dirigenten Karl-Josef Hübschle und Kathrin Steiner gemeinsam. | Bild: Sandra Häusler

Die 28-jährige Kathrin Steiner bringt eine Dirigentengrundausbildung mit und leitet die Jugendkapelle Sauldorf bereits seit zehn Jahren. Für sie ist die Ausgangslage nichts neues, nur lediglich mehr Musiker, erklärt sie und unterstreicht: „Der Fokus meiner Dirigentenleitung liegt darin, dass jedes Mitglied der Jugendkapelle Spaß am Musizieren hat“. Kathrin Steiner pflegt einen lockeren Führungsstil, wenn es aber die Situation erfordert, weiß sie ihre Konsequenz deutlich an den Tag zu legen.

Wald Neues Jugendleiterteam beim Musikverein Wald gewählt Das könnte Sie auch interessieren

In beiden Gemeinden im Einsatz

Die Proben der „neuen Jugendkapelle“ finden nunmehr abwechselnd in der Gemeinde Sauldorf und in der Gemeinde Wald statt. „50 Nachwuchsmusiker sind eine solide Basis“, blickt Kathrin Steiner zuversichtlich in die musikalische Zukunft der Jugendkapelle. Die Stücke für den ersten Auftritt der gemeinsamen Jugendkapelle wählten die beiden Dirigenten gemeinsam aus und leiten die Kapelle beim ersten Auftritt gemeinsam.