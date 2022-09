Mutmaßlich weil ein 21-jähriger Renault-Fahrer den Abbiegevorgang einer vorausfahrenden 28-jährigen Mercedes-Fahrerin nicht erkannte, kam es am Donnerstag um kurz nach 15.15 Uhr zu einem Unfall auf der L 194. Die Fahrerin des Mercedes war von Aach-Linz kommend in Richtung Pfullendorf unterwegs, als sie auf Höhe der Sonnenhalde links abbiegen wollte. Der nachfolgende Lenker des Renault erkannte dies zu spät, versuchte noch auszuweichen, fuhr jedoch auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der 21-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand Schaden von etwa 10 000 Euro, während der am Mercedes auf etwa 6000 Euro beziffert wird. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.