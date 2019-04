Pfullendorf/Wald vor 13 Stunden

Kinder feiern Erstkommunion in Pfullendorf und Wald

Am Wochenende haben zahlreiche Kinder in der Region ihre erste Heilige Kommunion empfangen. Am Samstag zelebrierte Pfarrer Josef Maurer die Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Bernhard in Wald, am Sonntag in St. Martin in Aach-Linz.