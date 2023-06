Zwei schwer- und eine leichtverletzte Person sowie ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro lautet nach Angaben der Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der L 196 zwischen Rohrdorf und Kreenheinstetten. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge verlor ein 27 Jahre alter VW-Fahrer in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Motorradfahrer werden schwer verletzt

Dort erfasste er zwei 67 und 74 Jahre alte Motorradfahrer, die durch den Aufprall in eine angrenzende Ackerfläche geschleudert wurden. Ein weiterer Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile lediglich leicht beschädigt. Ein Rettungsdienst brachte die beiden schwer verletzten Zweiradfahrer sowie den leichtverletzten Unfallverursacher zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Neben mehreren Krankenwagen und Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der einen der Beteiligten ins Krankenhaus transportierte.

Polizei sucht dunklen BMW

Um die stark beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst, die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme bis gegen 19 Uhr voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sind die Ermittler der Verkehrspolizei Sigmaringen auf der Suche nach dem Fahrer eines dunklen BMW 1er oder X1. Personen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571 1040 zu melden.