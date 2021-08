Anwohner hatten über Notruf dichten Qualm aus einer Wohnung in der Fuchsgasse gemeldet, sodass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausrückten. Die Wehrleute, die mit 37 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz waren, brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Bewohner der betroffenen Räumlichkeiten, der augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Da in der Wohnung mehrere Brandstellen entdeckt wurden, besteht derzeit der Verdacht, dass der Mann das Feuer in den Räumen vorsätzlich gelegt hat. Die Polizei hat deshalb Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Der Schaden, der durch den Brand in der Wohnung entstand, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.