Die beiden ausgebildeten Übungsleiterinnen Ulrike Hantmann und Inge Fischer haben mit neuen Gruppen das Angebot des Meßkircher Turnvereins erweitert. Ab Mai, voraussichtlich montagabends, startet die Reha-Gruppe Sport in der Krebsnachsorge unter der Leitung von Ulrike Hantmann und die Reha-Gruppe Orthopädie, voraussichtlich donnerstagabends, leitet Inge Fischer. Die Übungsleiterinnen bitten Interessierte bereits jetzt um Anmeldung, um individuelle Bedürfnisse und die Abrechnung mit der Krankenkasse klären zu können.

„Das Reha-Angebot in Meßkirch ist erschöpft, und eine Krebsnachsorge gibt es gar nicht“, beschreibt Ulrike Hantmann ihre Motivation und jene von Inge Fischer, sich beim Reha-Sport weiterzubilden. In ihrer Freizeit besuchten sie Fortbildungskurse, die sie mit einer Prüfung abschlossen. „Gerade in der Krebsnachsorge sind auch die Gespräche am Rande des Sports wichtig“, sagt Ulrike Hantmann, die selbst betroffen ist.

Frage nach dem Bedarf

Es gehe nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu erzielen, sondern darum, sich mit Freude zu bewegen. Sie habe selbst gelernt, wie wichtig es ist, nach trotz Müdigkeit und Energielosigkeit nach einer Krebstherapie Gymnastik zu machen oder zu laufen. Körper, aber auch Seele bräuchten die Gymnastik. „Ich musste bis nach Mengen fahren, um ein solches Angebot wahrzunehmen“, berichtet sie. Sie nimmt an, dass der Bedarf auch in Meßkirch hoch sein wird.

In der Rehasport-Gruppe Orthopädie unter der Leitung von Inge Fischer wird der ganze Körper trainiert. Die Teilnehmer sollen nach einer Erkrankung oder Operation die frühere Belastbarkeit wieder herstellen können. Neben dem Training von koordinativen Fähigkeiten, Reaktionsfähigkeit und Gleichgewichtsschulung steht auch in dieser Gruppe die Freude an der Bewegung im Vordergrund.

Interessierte können sich bei Ulrike Hantmann unter der Telefonnummer 07575/925990 und bei Inge Fischer (07575/93553) anmelden. Weiter Information beim Turnverein unter https://tvmesskirch.de/rehasport/reha-gruppen