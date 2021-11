Eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Freitag ein 20-jähriger Autofahrer. Trotz des Einsatzes von mehreren Streifenwagen und sogar eines Polizeihubschraubers gelang ihm zunächst die Flucht. Am Ende wurde der junge Autofahrer, der nach Polizeiangaben keinen Führerschein hat, jedoch geschnappt.

Der junge Mann war einem Zeugen am Freitag, kurz nach 13 Uhr, im Krauchenwieser Ortsteil Göggingen aufgefallen. Als eine Streifenwagenbesatzung den 20-Jährigen in Meßkirch kontrollieren wollte, gab dieser Gas und flüchtete. Er raste durch die Meßkircher Ortsteile Menningen, Ringgenbach und Dietershofen nach Rengetsweiler. Dort wendet er und fuhr zurück nach Dietershofen, wo er zunächst in einem Wald untertauchen konnte.

Nach Polizeiangaben war das am Auto des 20-Jährigen angebrachte Kennzeichen offenbar Ende Oktober von einem anderen Fahrzeug gestohlen worden. Da der Tatverdächtige während seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte, sollten sich diese sowie Zeugen, die den silbernen Ford Focus am Freitag, zwischen 13 und 15 Uhr, gesehen haben, beim Polizeiposten Meßkirch (Tel.: 0 75 75/28 38) melden.