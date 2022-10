Schwere Verletzungen zog sich der 18-jährige Lenker eines Leichtkraftrads zu, als er mit seinem 18-jährigen Sozius die Bahnhofsstraße in stadtauswärtiger Richtung befuhr, teilt die Polizei mit. Auf Höhe der Einmündung Bahnhofstraße / Igelswieser Straße kam er in einer lang gezogenen Linkskurve aufgrund von Alkoholbeeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit, auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Anhänger und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sein Beifahrer verletzte sich hierbei nur leicht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle sichergestellt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.