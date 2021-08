Meßkirch vor 11 Stunden

Autofahrerin in Meßkirch lässt sich von eigenem Hund ablenken und durchbricht mit ihrem Fahrzeug den Zaun eines Betriebsgeländes

Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in der Industriestraße in Meßkirch. Ein Hund lenkte sein Frauchen derart ab, dass die Frau die Kontrolle über das Auto verlor.