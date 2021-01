von Sk

Der starke Schneefall und überfrierende Nässe sorgten am gesamten Dienstag sowie in der Nacht zum Mittwoch für Verkehrsbehinderung. Wie die Polizei mitteilt war ein 31-jähriger Peugot-Fahrer am Dienstagmittag gegen 16.15 Uhr mit Sommerreifen in der Tuttlinger Straße in Meßkirch unterwegs.

Kreis Sigmaringen Nach heftigem Schneefall: Massive Verkehrsbehinderungen und viele Unfälle im Landkreis Sigmaringen Das könnte Sie auch interessieren

Peugot gerät ins Rutschen

An der Einmündung auf die Bundesstraße 311 geriet er mutmaßlich aufgrund der Sommerreifen auf Schneeglätte mit seinem Auto ins Rutschen. Durch den mangelhaften Halt der Sommerreifen mit geringer Profiltiefe auf der winterlichen Fahrbahn prallte der Peugeot gegen eine Leitplanke. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro. Der Mann blieb unverletzt. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.