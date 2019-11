von Uwe Steinbächer

Eine besondere Mitgliederversammlung gab es im Sportheim des Sportvereins (SV) Meßkirch mit Ehrungen und Neuwahlen. Der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr interessierte sehr viele Mitglieder beim Sportverein, alle waren aber auch gespannt auf den Ausblick in die Zukunft. Das sollte aber noch etwas dauern. „Ein so volles Haus, dass wir noch Tische und Bänke dazustellen müssen, das hatten wir auch noch nie“, freute sich Vorstand Mike Mutscheller.

Der Großteil des neuen Vorstands beim SV Meßkirch. Hinten von links Schriftführer Matthias Fleisch, der 2. Vorsitzende Maximilian Lipps, der Vorsitzende Alexander Hamann (alle neu gewählt) und Jugendleiter Ulrich Braunschweig (wiedergewählt). Vorne von links der ebenfalls wiedergewählte Kassier Alexander Guggemos, Stefan Soll, der sportliche Leiter und Manuel Renz, der 3. Vorsitzende. | Bild: Uwe Steinbächer

Das Ganze hatte aber auch mit seiner Person zu tun und mit der seines Stellvertreter Alexander Boos und vielen weiteren fleißigen Helfern, die in den letzten vier Jahren kräftig mit angepackt haben. Aus den Worten der beiden Vorsitzenden und vor allem aus dem Zahlenwerk des Kassenberichts, den Boos in Vertretung des noch nicht anwesenden Kassiers Alexander Guggemos vorlas, sprühte der Optimismus. Die beiden Vorsitzenden, die beschlossen hatten ihre Ämter nach vier Jahren abzugeben und ins zweite Glied zu rücken, wussten um das, was geleistet worden war und hatten auch die Neuwahlen so vorbereitet, dass ihnen vor dem Ausblick nicht bange war.

Karren aus dem Dreck gezogen

Zunächst aber hieß es nochmal zurückzublicken. „Den Karren müssen die Neuen nicht mehr aus dem Dreck ziehen“, stellte Mutscheller zufrieden in Aussicht, aber sie müssen ihn in Bewegung halten“. Mit Schulden gestartet und mit der Sanierung des Rasenplatzes ein Großprojekt vor der Brust, so sei der Start gewesen. Die Arbeit im Gremium mit „sechs großen und sehr vielen kleinen Sitzungen“ war intensiv, da zu den Ausschuss- auch noch die unzähligen Jugendsitzungen in der Spielgemeinschaft mit den Partnervereinen kamen und Sponsorentermine sowie Gespräche im Rathaus. Aber so wie Bürgermeister Arne Zwick eine gute Zusammenarbeit konstatierte und auch der Aktive und ehemalige Trainer Benjamin Schober anhand vieler kleiner Beispiele per Präsentation demonstrierte, Mutscheller und Boos waren die treibenden Kräfte. Sie stellten sich mit ihrem Team allen Herausforderungen, erreichten die Ziele und konnten am Ende ihrer Amtszeit sogar ein Guthaben von über 40 000 Euro hinterlassen.

Die Vorsitzenden Mike Mutscheller (links) und Alexander Boos (rechts) ehrten Winfried Blum, Louise Brennenstuhl und August Matheis (vorne von links) für 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft. Hinten von links die Geehrten für 25-jährige Mitgliedschaft: Rene Schnetzler, Ralph Jäger und Andreas Indlekofer. | Bild: Uwe Steinbächer

Den Emotionen freien Lauf lassen, hieß es an diesem denkwürdigen Abend. Großen Applaus gab es für die Mitglieder, die 25, 40 und 50 Jahre bereits Mitglied beim Sportverein sind und ihre Ehrennadel und ein Geschenk entgegennehmen durften. Standing Ovation gab es gar für Mike Mutscheller, der in Zukunft noch als Beisitzer im Verein fungiert und Alexander Boos, der nun stellvertretender Jugendleiter ist. Aber es gab noch eine dritte Person, die ein riesiges, lautstarkes Dankeschön der Versammlung und ein Geschenk vom Vorstand erhielt. Vera Guggemos, „die gute Seele“ des Vereins, die mit ihrem Team das Sportheim und zahlreiche Feste organisiert und deren ehrenamtliche Arbeit laut Mutscheller „eine Wahnsinnsleistung und unbezahlbar“ ist. Er appellierte nicht zum ersten Mal an diesem Abend an alle, sich in Zukunft noch mehr für den Sportverein zu engagieren. Es würden weitere helfende Hände gebraucht.

Auf das neue Team wartet viel Arbeit

Beste Voraussetzungen also für die neu gewählten Vorsitzenden, die sich aus den Reihen der bisherigen Beisitzer rekrutieren. Alexander Hamann und Maximilian Lipp charakterisierten ihr neues Team als „jung, erfahren und willensstark“. Auch sie haben viel Arbeit vor sich, darunter die 100-Jahr-Feier des SVM im übernächsten Jahr.